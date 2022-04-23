Графік евакуаційних потягів на 23 квітня
Субота, 23 квітня 2022, 05:26
Укрзалізниця призначила евакуаційні потяги на 23 квітня.
Джерело: Укрзалізниця
Деталі: На 23 квітня призначено 6 потягів з евакуаційних зон і у зворотний бік.
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Зокрема, курсуватимуть такі потяги:
- 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
- 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
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