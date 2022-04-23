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Графік евакуаційних потягів на 23 квітня

Ольга Глущенко Субота, 23 квітня 2022, 05:26
фото: УЗ

Укрзалізниця призначила евакуаційні потяги на 23 квітня.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: На 23 квітня призначено 6 потягів з евакуаційних зон і у зворотний бік.

Зокрема, курсуватимуть такі потяги:

  • 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
  • 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

  • 06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.
  • 11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ.

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Теми: Укрзалізницяевакуація
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