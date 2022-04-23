График эвакуационных поездов на 23 апреля
Суббота, 23 апреля 2022, 05:26
Укрзализныця назначила эвакуационные поезда на 23 апреля.
Источник: Укрзализныця
Детали: На 23 апреля назначены 6 поездов из эвакуационных зон и в обратную сторону.
В частности, будут курсировать следующие поезда:
- 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
- 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
- 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
- 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск.
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