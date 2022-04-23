Росіяни могли застосувати в Маріуполі сльозогінний газ із хімікатами – США в ОБСЄ

Сполучені Штати повідомили, що Росія могла застосувати під час штурму в Маріуполі сльозогінний газ із хімічними речовинами.

Джерело: постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час спеціального засідання Постійної ради цієї організації у Відні, цитує Укрінформ.

Пряма мова: "Наразі ми вивчаємо повідомлення про те, що російські війська застосували хімічні речовини під час атаки на Маріуполь.

Є достовірна інформація про те, що російські війська могли використовувати різні засоби протидії масовим заворушенням, включаючи сльозогінний газ, змішаний із хімічними речовинами, які могли б викликати сильніші симптоми, щоб ослабити й вивести з ладу українських бійців та цивільних у рамках своєї агресивної кампанії із захоплення Маріуполя".

"Зараз ми повинні терміново зібрати докази, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності за те, що цілком може бути черговим воєнним злочином в Україні".

Деталі: За словами Карпентера, такий сценарій непокоїть американську сторону вже тривалий час, і нього вона неодноразово попереджала світ.

Очільник місії США в ОБСЄ вказав на важливість того, щоб інформація про ймовірні російські воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні, зібрана експертною місією у рамках Московського механізму ОБСЄ, була передана до "відповідних механізмів притягнення до відповідальності, а також національних, регіональних та/або міжнародних судів чи трибуналів, які мають або можуть мати юрисдикцію в майбутньому".