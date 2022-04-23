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Россияне могли применить в Мариуполе слезоточивый газ с химикатами – США в ОБСЕ

Суббота, 23 апреля 2022, 05:43

Соединенные Штаты сообщили, что Россия могла применить при штурме в Мариуполе слезоточивый газ с химическими веществами.

Источник: постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время специального заседания Постоянного совета этой организации в Вене, цитирует Укринформ.

Прямая речь: "На данный момент мы изучаем сообщения о том, что российские войска применили химические вещества во время атаки на Мариуполь.

Есть достоверная информация о том, что российские войска могли использовать различные средства противодействия массовым беспорядкам, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами, которые могли бы вызвать более сильные симптомы, чтобы ослабить и вывести из строя украинских и гражданских бойцов в рамках своей агрессивной кампании по захвату. Мариуполь".

"Сейчас мы должны срочно собрать доказательства, чтобы обеспечить привлечение виновных в ответственность за то, что вполне может быть очередным военным преступлением в Украине".

Детали: По словам Карпентера, такой сценарий беспокоит американскую сторону уже длительное время, и она неоднократно предупреждала мир.

Глава миссии США в ОБСЕ указал на важность того, чтобы информация о вероятных российских военных преступлениях и преступлениях против человечности в Украине, собранная экспертной миссией в рамках Московского механизма ОБСЕ, была передана в "соответствующие механизмы привлечения к ответственности, а также национальные, региональные и/или международных судов или трибуналов, которые имеют или могут иметь юрисдикцию в будущем".

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Темы: МариупольСШАОБСЕ
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