Відновили залізничне сполучення між Сумами й Києвом: тимчасово - з пересадкою
Субота, 23 квітня 2022, 07:54
У п'ятницю 22 квітня було відновлено залізничне сполучення між Сумами й Києвом, тимчасово – з пересадкою у Ніжині.
Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram
Пряма мова: "Відновили залізничне сполучення зі столицею! Поки з пересадкою в Ніжині, але ж)"
Деталі: Загалом по області відновлено рух поїздів за такими маршрутами:
- Харків − Ворожба ("Слобожанський експрес") та у зворотному напрямку,
- Суми − Краснопілля,
- Тростянець (Смородине) − Ворожба,
- Тростянець (Смородине) − Кириківка,
- Тростянець (Смородине) − Охтирка,
- Ворожба − Конотоп,
- Конотоп − Бахмач,
- Конотоп − Шостка,
- Конотоп − Хутір Михайлівський,
- Шостка − Терещенська, Ромодан − Ромни.
- Суми - Київ (з пересадкою)
Повідомляється також, що відновлено 70% приміських автобусних маршрутів.
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