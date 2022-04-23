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Відновили залізничне сполучення між Сумами й Києвом: тимчасово - з пересадкою

Валентина РоманенкоСубота, 23 квітня 2022, 07:54
Відновили залізничне сполучення між Сумами й Києвом: тимчасово - з пересадкою
ілюстративне фото

У п'ятницю 22 квітня було відновлено залізничне сполучення між Сумами й Києвом, тимчасово – з пересадкою у Ніжині.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова: "Відновили залізничне сполучення зі столицею! Поки з пересадкою в Ніжині, але ж)"

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Деталі: Загалом по області відновлено рух поїздів за такими маршрутами:

  • Харків − Ворожба ("Слобожанський експрес") та у зворотному напрямку,
  • Суми − Краснопілля,
  • Тростянець (Смородине) − Ворожба,
  • Тростянець (Смородине) − Кириківка,
  • Тростянець (Смородине) − Охтирка,
  • Ворожба − Конотоп,
  • Конотоп − Бахмач,
  • Конотоп − Шостка,
  • Конотоп − Хутір Михайлівський,
  • Шостка − Терещенська, Ромодан − Ромни.
  • Суми - Київ (з пересадкою)

Повідомляється також, що відновлено 70% приміських автобусних маршрутів.

Читайте також: Як Сумщина першою зустріла, а згодом зупинила ворога дорогою на Київ. Інтерв'ю Дмитра Живицького

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Теми: СумиУкрзалізницяКиїв
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