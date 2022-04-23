Відновили залізничне сполучення між Сумами й Києвом: тимчасово - з пересадкою

У п'ятницю 22 квітня було відновлено залізничне сполучення між Сумами й Києвом, тимчасово – з пересадкою у Ніжині.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова: "Відновили залізничне сполучення зі столицею! Поки з пересадкою в Ніжині, але ж)"

Деталі: Загалом по області відновлено рух поїздів за такими маршрутами:

Харків − Ворожба ("Слобожанський експрес") та у зворотному напрямку,

Суми − Краснопілля,

Тростянець (Смородине) − Ворожба,

Тростянець (Смородине) − Кириківка,

Тростянець (Смородине) − Охтирка,

Ворожба − Конотоп,

Конотоп − Бахмач,

Конотоп − Шостка,

Конотоп − Хутір Михайлівський,

Шостка − Терещенська, Ромодан − Ромни.

Суми - Київ (з пересадкою)

Повідомляється також, що відновлено 70% приміських автобусних маршрутів.

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