Возобновлено ж/д сообщение между Сумами и Киевом: временно - с пересадкой
Суббота, 23 апреля 2022, 07:54
В пятницу 22 апреля было возобновлено железнодорожное сообщение между Сумами и Киевом, временно – с пересадкой в Нежине.
Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram
Прямая речь: "Возобновили железнодорожное сообщение со столицей! Пока с пересадкой в Нежине, но все же)".
Детали: Всего по области возобновлено движение поездов по таким маршрутам:
- Харьков - Ворожба ("Слобожанский экспресс") и обратно,
- Сумы − Краснополье,
- Тростянец (Смородино) − Ворожба,
- Тростянец (Смородино) – Кириковка,
- Тростянец (Смородино) - Ахтырка,
- Ворожба – Конотоп,
- Конотоп − Бахмач,
- Конотоп − Шостка,
- Конотоп – Хутор Михайловский,
- Шостка – Терещенская, Ромодан – Ромны.
- Сумы в Киев (с пересадкой)
Сообщается, что возобновлены 70% пригородных автобусных маршрутов.
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