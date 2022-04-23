Возобновлено ж/д сообщение между Сумами и Киевом: временно - с пересадкой

В пятницу 22 апреля было возобновлено железнодорожное сообщение между Сумами и Киевом, временно – с пересадкой в ​​Нежине.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь: "Возобновили железнодорожное сообщение со столицей! Пока с пересадкой в ​​Нежине, но все же)".

Детали: Всего по области возобновлено движение поездов по таким маршрутам:

Харьков - Ворожба ("Слобожанский экспресс") и обратно,

Сумы − Краснополье,

Тростянец (Смородино) − Ворожба,

Тростянец (Смородино) – Кириковка,

Тростянец (Смородино) - Ахтырка,

Ворожба – Конотоп,

Конотоп − Бахмач,

Конотоп − Шостка,

Конотоп – Хутор Михайловский,

Шостка – Терещенская, Ромодан – Ромны.

Сумы в Киев (с пересадкой)

Сообщается, что возобновлены 70% пригородных автобусных маршрутов.

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