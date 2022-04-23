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Возобновлено ж/д сообщение между Сумами и Киевом: временно - с пересадкой

Валентина РоманенкоСуббота, 23 апреля 2022, 07:54
Возобновлено ж/д сообщение между Сумами и Киевом: временно - с пересадкой
иллюстративное фото

В пятницу 22 апреля было возобновлено железнодорожное сообщение между Сумами и Киевом, временно – с пересадкой в ​​Нежине.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь: "Возобновили железнодорожное сообщение со столицей! Пока с пересадкой в ​​Нежине, но все же)".

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Детали: Всего по области возобновлено движение поездов по таким маршрутам:

  • Харьков - Ворожба ("Слобожанский экспресс") и обратно,
  • Сумы − Краснополье,
  • Тростянец (Смородино) − Ворожба,
  • Тростянец (Смородино) – Кириковка,
  • Тростянец (Смородино) - Ахтырка,
  • Ворожба – Конотоп,
  • Конотоп − Бахмач,
  • Конотоп − Шостка,
  • Конотоп – Хутор Михайловский,
  • Шостка – Терещенская, Ромодан – Ромны.
  • Сумы в Киев (с пересадкой)

Сообщается, что возобновлены 70% пригородных автобусных маршрутов.

Читайте также: Как Сумщина первой встретила, а потом остановила врага по дороге на Киев. Интервью Дмитрия Живицкого

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Темы: СумыУкрзализныцяКиев
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