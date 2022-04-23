Маріуполь: з'явилося нове відео з підземелля "Азовсталі"

Полк "Азов" виклав у мережу нове відео з підвалів комбінату "Азовсталь" у заблокованому ворогом Маріуполі.

Джерело: сторінки "Азова" у соцмережах

Деталі: Як випливає зі слів людей, запис зроблено 21 квітня. У підвалі в основному жінки та діти - від немовлят до підлітків 14 років. Вони майже 2 місяці перебувають у цьому підземеллі, без можливості подихати свіжим повітрям чи елементарно нормально справити необхідні життєві потреби.

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Діти дякують військовим за підтримку і їжу (на відео зафіксовано, що бійці принесли смаколиків –ред.). Вони зізнаються, що дуже хочуть побачити сонце, обійняти рідних.

Мешканці "азовського підземелля" просять про безпечний гуманітарний коридор, щоб отримати змогу виїхати на неокуповану українську територію. Жінки наголошують, що дуже переживають за своїх дітей.

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Чому це важливо: В той час як російська пропаганда бравурно звітує про "взяття Маріуполя", вулиці якого "очищені від нацистів", українські Сили оборони продовжують мужньо боронити частину заблокованого міста і зокрема цивільних (більшість – жінки та діти), які укриваються від звірства окупантів у підвалах комбінату "Азовсталь". Українська влада і цивілізований світ закликають російського агресора дати можливість мирним жителям залишити фактично знищене загарбниками місто гуманітарними коридорами.