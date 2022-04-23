Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Маріуполь: з'явилося нове відео з підземелля "Азовсталі"

Валентина РоманенкоСубота, 23 квітня 2022, 08:43
Маріуполь: з'явилося нове відео з підземелля Азовсталі
"Азовсталь". ілюстративне фото

Полк "Азов" виклав у мережу нове відео з підвалів комбінату "Азовсталь" у заблокованому ворогом Маріуполі.

Джерело: сторінки "Азова" у соцмережах

Деталі: Як випливає зі слів людей, запис зроблено 21 квітня. У підвалі в основному жінки та діти -  від немовлят до підлітків 14 років. Вони майже 2 місяці перебувають у цьому підземеллі, без можливості подихати свіжим повітрям чи елементарно нормально справити необхідні життєві потреби.

Реклама:

Діти дякують військовим за підтримку і їжу (на відео зафіксовано, що бійці принесли смаколиків –ред.). Вони зізнаються, що дуже хочуть побачити сонце, обійняти рідних.

Мешканці "азовського підземелля" просять про безпечний гуманітарний коридор, щоб отримати змогу виїхати на неокуповану українську територію. Жінки наголошують, що дуже переживають за своїх дітей.

ВІДЕО ДНЯ

Чому це важливо: В той час як російська пропаганда бравурно звітує про "взяття Маріуполя", вулиці якого "очищені від нацистів", українські Сили оборони продовжують мужньо боронити частину заблокованого міста і зокрема цивільних (більшість – жінки та діти), які укриваються від звірства окупантів у підвалах комбінату "Азовсталь". Українська влада і цивілізований світ закликають російського агресора дати можливість мирним жителям залишити фактично знищене загарбниками місто гуманітарними коридорами.

Теми: Маріуполь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
Усі новини...
Реклама: