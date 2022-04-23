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Мариуполь: появилось новое видео из подземелья "Азовстали"

Валентина РоманенкоСуббота, 23 апреля 2022, 08:43
"Азовсталь". иллюстративное фото

Полк "Азов" выложил в сеть новое видео из подвалов комбината "Азовсталь" в заблокированном врагом Мариуполе.

Источник: страницы "Азова" в соцсетях

Детали: Как следует из слов людей, запись сделана 21 апреля. В подвале в основном женщины и дети – от младенцев до подростков 14 лет. Они почти два месяца находятся в этом подземелье, без возможности подышать свежим воздухом или элементарно нормально справить необходимые жизненные потребности.

Дети благодарят военных за поддержку и еду (на видео зафиксировано, что бойцы принесли вкусностей – ред.). Они признаются, что очень хотят увидеть солнце, обнять родных.

Жители "азовского подземелья" просят о безопасном гуманитарном коридоре, чтобы получить возможность выехать на неоккупированную украинскую территорию. Женщины отмечают, что очень переживают за своих детей.

Почему это важно: В то время как российская пропаганда бравурно отчитывается о "взятии Мариуполя", улицы которого "очищены от нацистов", украинские Силы обороны продолжают мужественно защищать часть заблокированного города и в частности гражданских (большинство – женщины и дети), укрывающихся от зверства оккупантов в подвалах комбината "Азовсталь".

ВИДЕО ДНЯ

Украинские власти и цивилизованный мир призывают российского агрессора дать возможность мирным жителям оставить фактически уничтоженный захватчиками город гуманитарными коридорами.

Темы: Мариуполь
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