Кожен третій загиблий на Київщині – з Бучі: закінчується ексгумація

На території звільненої від російських військ на початку квітня Бучі Київської області закінчується збір та ексгумація тіл загиблих від рук окупантів громадян.

Джерело: мер міста Анатолій Федорук у Facebook

Пряма мова: "У нас у Бучі закінчується важливий і складний процес – збір та ексгумація тіл загиблих і померлих на території Бучанської громади. Цифра, яку маємо станом на сьогодні – 412. Але її все ще будуть уточнювати на рівні слідчих та експертів, які працюють без вихідних. Це означає, що кожен третій загиблий в Київській області – з Бучі.

Ми все ще рахуємо поранених. В окрему справу виділена братська могила коло Церкви Андрія Первозванного по вулиці Богдана Хмельницького, 7-б, де загалом дістали 117 тіл, зокрема 30 жінок та 2 дитини.

Там є вбиті, застрелені і закатовані окупантами, є обгорілі тіла цивільних громадян. Є пацієнти лікарні, яких не змогли поховати після 24 лютого, бо росіяни не пускали ритуальну службу на цвинтар. Є кілька хлопців зі Збройних Сил України".

Деталі: За словами Федорука, тепер головне завдання, він поставив перед комунальниками, – ідентифікувати кожного. Біля моргу працює інформаційний центр, який допомагає родичам знайти, опізнати та поховати своїх близьких.

Також працює кол-центр і є волонтери в ЦНАПі, які надають інформацію за номером телефону: +380683282892.

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Мер запевняє, що Бучанська міська рада забезпечує всі родини загиблих у Бучі та на території громади необхідною атрибутикою.

Пряма мова: "Також є необхідна кількість місць на цвинтарі по вулиці Депутатській. Все безкоштовно – за рахунок бюджету громади. За це відповідає керівник ритуальної служби Капличний Сергій, його телефон: +380679523112.

Ми хочемо допомогти родинам поховати загиблих протягом найближчого тижня – до поминальних днів.

Якщо у вас є інформація про те, що когось все ще не ексгумували або вам не змогли допомогти наші співробітники і волонтери, пишіть у коментарях, будемо окремо з‘ясовувати і шукати.

Це наша спільна біда. І це наше завдання – зробити так, щоб кожен невинно убієний був ідентифікований і похований належним чином".