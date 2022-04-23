Каждый третий погибший в Киевской области – из Бучи: заканчитвается эксгумация

На территории освобожденной от российских войск в начале апреля Бучи в Киевской области заканчивается сбор и эксгумация тел погибших от рук оккупантов граждан.

Источник: мэр города Анатолий Федорук в Facebook

Прямая речь: "У нас в Буче заканчивается важный и сложный процесс – сбор и эксгумация тел погибших и умерших на территории Бучанской общины. Цифра, которую имеем на сегодняшний день – 412. Но ее все еще будут уточнять на уровне следователей и экспертов, работающих без выходных Это означает, что каждый третий погибший в Киевской области – из Бучи.

Мы все еще считаем раненых. В отдельное дело выделена братская могила у Церкви Андрея Первозванного по улице Богдана Хмельницкого, 7-б, где в общей сложности получили 117 тел, в том числе 30 женщин и 2 ребенка.

Там есть убитые, застреленные и замученные оккупантами, обгоревшие тела гражданских граждан. Есть пациенты больницы, которых не смогли похоронить после 24 февраля, потому что россияне не пускали ритуальную службу на кладбище. Есть несколько ребят из Вооруженных Сил Украины".

Детали: По словам Федорука, теперь главная задача, которую он поставил перед коммунальщиками – идентифицировать каждого. Возле морга работает информационный центр, помогающий родственникам найти, опознать и похоронить своих близких.

Также работает колл-центр и есть волонтеры в ЦНАПе, которые предоставляют информацию по телефону: +380683282892.

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Мэр уверяет, что Бучанский городской совет обеспечивает все семьи погибших в Буче и на территории общества необходимой атрибутикой.

Прямая речь: "Также есть необходимое количество мест на кладбище по улице Депутатской. Все бесплатно – за счет бюджета общины. За это отвечает руководитель ритуальной службы Капличный Сергей, его телефон: +380679523112".

Мы хотим помочь семьям похоронить погибших в течение ближайшей недели – до поминальных дней. Если у вас есть информация о том, что кого все еще не эксгумировали или вам не смогли помочь наши сотрудники и волонтеры, пишите в комментариях, будем отдельно выяснять и искать.

Это наша общая беда. И это наша задача – сделать так, чтобы каждый невинно убиенный был идентифицирован и похоронен должным образом".