Окупанти вже втратили понад 21 600 своїх вояк, 854 танки та 2205 ББМ

Українські захисники боронять свою землю від російського окупанта. Фото Генштабу ЗСУ з Facebook

Росія на українській землі вже втратила 21 600 своїх вояк, щонайменше 854 танки, понад 2 тисячі ББМ, 177 літаків та 154 вертольоти.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.04 орієнтовно склали:

особового складу близько 21 600 осіб (ліквідовано),

танків ‒ 854 од,

бойових броньованих машин ‒ 2205 од,

артилерійських систем – 403 од,

РСЗВ – 143 од,

засобів ППО – 69 од,

літаків – 177 од,

гелікоптерів – 154 од,

автомобільної техніки – 1 543 од,

кораблів/катерів – 8 од,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 182 од,

спеціальної техніки – 27 од,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од.

У Генштабі додали, що ці дані уточнюються.