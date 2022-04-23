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Окупанти вже втратили понад 21 600 своїх вояк, 854 танки та 2205 ББМ

Ірина БалачукСубота, 23 квітня 2022, 10:34
Українські захисники боронять свою землю від російського окупанта. Фото Генштабу ЗСУ з Facebook

Росія на українській землі вже втратила 21 600 своїх вояк, щонайменше 854 танки, понад 2 тисячі ББМ, 177 літаків та 154 вертольоти.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.04 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 21 600 осіб (ліквідовано),  
  • танків ‒ 854 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2205 од,
  • артилерійських систем – 403 од,
  • РСЗВ – 143 од,
  • засобів ППО – 69 од,
  • літаків – 177 од,
  • гелікоптерів – 154 од,
  • автомобільної техніки – 1 543 од,
  • кораблів/катерів – 8 од,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 182 од,
  • спеціальної техніки – 27 од,
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од.

У Генштабі додали, що ці дані уточнюються.

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Теми: УкраїнавійнаРосія
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