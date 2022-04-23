Окупанти вже втратили понад 21 600 своїх вояк, 854 танки та 2205 ББМ
Субота, 23 квітня 2022, 10:34
Росія на українській землі вже втратила 21 600 своїх вояк, щонайменше 854 танки, понад 2 тисячі ББМ, 177 літаків та 154 вертольоти.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.04 орієнтовно склали:
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- особового складу близько 21 600 осіб (ліквідовано),
- танків ‒ 854 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2205 од,
- артилерійських систем – 403 од,
- РСЗВ – 143 од,
- засобів ППО – 69 од,
- літаків – 177 од,
- гелікоптерів – 154 од,
- автомобільної техніки – 1 543 од,
- кораблів/катерів – 8 од,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 182 од,
- спеціальної техніки – 27 од,
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од.
У Генштабі додали, що ці дані уточнюються.