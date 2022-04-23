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Оккупанты уже потеряли более 21 600 своих вояк, 854 танка и 2205 ББМ

Ирина БалачукСуббота, 23 апреля 2022, 10:34
Украинские защитники защищают свою землю от российского оккупанта. Фото Генштаба ВСУ из Facebook

Россия на украинской земле уже потеряла 21 600 своих солдат, по меньшей мере 854 танка, более 2 тысяч ББМ, 177 самолетов и 154 вертолета.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.04 ориентировочно составили:

  • личного состава около 21 600 человек (ликвидировано),
  • танков ‒ 854 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2 205 ед,
  • артиллерийских систем – 403 ед,
  • РСЗО – 143 ед,
  • средств ПВО – 69 ед,
  • самолетов – 177 ед,
  • вертолетов – 154 ед,
  • автомобильной техники – 1 543 ед,
  • кораблей/катеров – 8 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 182 ед,
  • специальной техники – 27 ед,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.

В Генштабе добавили, что данные уточняются.

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Темы: УкраинавойнаРосcия
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