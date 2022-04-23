Оккупанты уже потеряли более 21 600 своих вояк, 854 танка и 2205 ББМ

Украинские защитники защищают свою землю от российского оккупанта. Фото Генштаба ВСУ из Facebook

Россия на украинской земле уже потеряла 21 600 своих солдат, по меньшей мере 854 танка, более 2 тысяч ББМ, 177 самолетов и 154 вертолета.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.04 ориентировочно составили:

Реклама:

личного состава около 21 600 человек (ликвидировано),

танков ‒ 854 ед,

боевых бронированных машин ‒ 2 205 ед,

артиллерийских систем – 403 ед,

РСЗО – 143 ед,

средств ПВО – 69 ед,

самолетов – 177 ед,

вертолетов – 154 ед,

автомобильной техники – 1 543 ед,

кораблей/катеров – 8 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 182 ед,

специальной техники – 27 ед,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.

В Генштабе добавили, что данные уточняются.