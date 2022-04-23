Воєнний Великдень: на Львівщині та Рівненщині вводиться комендантська година

Через можливі провокації ворога Великодньої ночі на території Львівщини та у Львові буде діяти комендантська година, богослужіння проводитимуть вранці.

Джерело: голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Facebook

Пряма мова: "Жителі Львівщини! Важливе повідомлення!

У відповідності до нових розвідданих, а також інформації про можливу діяльність диверсійних груп на території області, ухвалено рішення про відновлення комендантської години у Великодню ніч, з 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня.

Надалі щодня комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00.

Церковне керівництво області солідарне з цим рішенням. В усіх храмах Львівщини нічні Богослужіння переносять на вранішні години.

На жаль, у ворога нема такого поняття, як велике релігійне свято. Він озвірів настільки, що не розуміє, що таке Великдень. Тому у ці світлі дні є велика загроза провокацій".

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Деталі: Голова ОВА також звернувся до мешканців області: бачите підозрілі літаючі об‘єкти, повідомляйте про них через чат-бот у телеграмі "Шось летить" – @rusrocketfly_bot.

Помітили інші підозрілі об‘єкти або людей – телефонуйте у поліцію за номером 102.

Нинішнє воскресіння Бога краще святкувати у вузькому сімейному колі. У гості – після перемоги, зазначив Козицький.

Оновлено: Через загрозу ракетних ударів по культових спорудах, а також провокацій ДРГ Рада оборони Рівненської області ухвалила рішення запровадити комендантську годину - з 23:00 до 05:00 у передпасхальну ніч на всій території Рівненщини.

Після 23 години церкви будуть зачинені. Де це можливо, служби відбуватимуться онлайн, повідомляє очільник ОВА Віталій Коваль.

Нагадаємо: Міська влада Львова повідомила, що в ніч на 24 квітня нічних богослужінь не буде. Всі служби завершаться до 23:00 і розпочнуться після 6:00.