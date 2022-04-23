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Военная Пасха: на Львовщине и Ровенщине вводится комендантский час

Валентина РоманенкоСуббота, 23 апреля 2022, 10:57
фото иллюстративное, автор: Роман Балук

Из-за возможных провокаций врага в Пасхальную ночь на территории Львовщины и в самом Львове будет действовать комендантский час, богослужения будут проводить утром.

Источник: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Facebook

Прямая речь: "Жители Львовщины! Важное сообщение!

В соответствии с новыми разведанными, а также информацией о возможной деятельности диверсионных групп на территории области, принято решение о возобновлении комендантского часа в Пасхальную ночь, с 23:00 23 апреля до 05:00 24 апреля.

В дальнейшем ежедневно комендантский час продлится с 23:00 до 05:00.

Церковное руководство области солидарно с этим решением. Во всех храмах Львовщины ночные богослужения переносят на утренние часы.

К сожалению, у врага нет такого понятия, как великий религиозный праздник. Он озверел настолько, что не понимает, что такое Пасха. Поэтому в эти светлые дни большая угроза провокаций".

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Детали: Глава ОВА также обратился к жителям области: видите подозрительные летающие объекты, сообщайте о них через чат-бот в телеграмме "Шось летить" - @rusrocketfly_bot.

Заметили другие подозрительные объекты или людей – звоните в полицию по номеру 102.

Нынешнее воскресение Бога лучше праздновать в узком семейном кругу. В гости – после победы, отметил Козицкий.

Обновлено: Из-за угрозы ракетных ударов по культовым сооружениям, а также провокаций ДРГ Совет обороны Ровенской области принял решение ввести комендантский час - с 23:00 до 05:00 в предпасхальную ночь на всей территории Ровенщины.

После 23 часов церкви будут закрыты. Где это возможно, службы будут проходить онлайн, сообщает глава ОВА Виталий Коваль.

Напомним: Городские власти Львова сообщили, что в ночь на 24 апреля ночных богослужений не будет. Все службы завершатся до 23:00 и начнутся после 6:00.

Темы: Львовщинавойнарелигия
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