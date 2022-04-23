У Тернополі жінка на автівці влетіла у святиню

Жінка влетіла на авто в Архикатедральний Собор УГКЦ у Тернополі, вибивши двері.

Джерело: мер міста Сергій Надал у Facebook

Пряма мова Надала: "Нелюди сплюндрували святиню Тернополя – Архикатедральний Собор УГКЦ.

Протаранивши ворота автомобілем, знищили плащаницю у храмі. Вони ніколи не знищать нашу віру, ніколи не знищать нашу волю".

Деталі: Зловмисники втекли.

Надал просить поліцію та СБУ знайти їх.

Оновлено. Пізніше Надал повідомив, що в Катедральний собор УГКЦ в’їхала 35-річна жителька міста.

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Вона у лікарні.