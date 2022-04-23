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У Тернополі жінка на автівці влетіла у святиню

Роман ПетренкоСубота, 23 квітня 2022, 11:01

Жінка влетіла на авто в Архикатедральний Собор УГКЦ у Тернополі, вибивши двері.

Джерело: мер міста Сергій Надал у Facebook

Пряма мова Надала: "Нелюди сплюндрували святиню Тернополя – Архикатедральний Собор УГКЦ.

Протаранивши ворота автомобілем, знищили плащаницю у храмі. Вони ніколи не знищать нашу віру, ніколи не знищать нашу волю".

Деталі: Зловмисники втекли.

Надал просить поліцію та СБУ знайти їх.

Оновлено. Пізніше Надал повідомив, що в Катедральний собор УГКЦ в’їхала 35-річна жителька міста.

ВІДЕО ДНЯ

Вона у лікарні.

 

Теми: ТернопільрелігіяДТП
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