У Тернополі жінка на автівці влетіла у святиню
Субота, 23 квітня 2022, 11:01
Жінка влетіла на авто в Архикатедральний Собор УГКЦ у Тернополі, вибивши двері.
Джерело: мер міста Сергій Надал у Facebook
Пряма мова Надала: "Нелюди сплюндрували святиню Тернополя – Архикатедральний Собор УГКЦ.
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Протаранивши ворота автомобілем, знищили плащаницю у храмі. Вони ніколи не знищать нашу віру, ніколи не знищать нашу волю".
Деталі: Зловмисники втекли.
Надал просить поліцію та СБУ знайти їх.
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Оновлено. Пізніше Надал повідомив, що в Катедральний собор УГКЦ в’їхала 35-річна жителька міста.
Вона у лікарні.