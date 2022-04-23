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В Тернополе женщина на машине влетела в святыню

Роман ПетренкоСуббота, 23 апреля 2022, 11:01

Женщина влетела на автомобиле в Архикафедральный Собор УГКЦ в Тернополе, выбив дверь.

Источник: мэр города Сергей Надал в Facebook

Прямая речь Надала: "Нелюди осквернили святыню Тернополя – Архикатедральный Собор УГКЦ. Протаранив ворота автомобилем, уничтожили плащаницу в храме.

Они никогда не уничтожат нашу веру, никогда не уничтожат нашу волю".

Детали: Злоумышленники скрылись. Надал просит полицию и СБУ найти их.

Обновлено. Позже Надал сообщил, что в Кафедральный собор УГКЦ въехала 35-летняя жительница города.

Она в больнице.

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Темы: ТернопольрелигияДТП
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