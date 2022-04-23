В Тернополе женщина на машине влетела в святыню
Суббота, 23 апреля 2022, 11:01
Женщина влетела на автомобиле в Архикафедральный Собор УГКЦ в Тернополе, выбив дверь.
Источник: мэр города Сергей Надал в Facebook
Прямая речь Надала: "Нелюди осквернили святыню Тернополя – Архикатедральный Собор УГКЦ. Протаранив ворота автомобилем, уничтожили плащаницу в храме.
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Они никогда не уничтожат нашу веру, никогда не уничтожат нашу волю".
Детали: Злоумышленники скрылись. Надал просит полицию и СБУ найти их.
Обновлено. Позже Надал сообщил, что в Кафедральный собор УГКЦ въехала 35-летняя жительница города.
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Она в больнице.