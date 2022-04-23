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Харківщина: Захисники вибили окупантів з трьох населених пунктів

Ірина БалачукСубота, 23 квітня 2022, 10:57
Скриншот з google.maps

Українські збройні сили вибили російські війська із 3 населених пунктів у Харківській області.  

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Маємо хороші новини з передової. Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, вчора зранку розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривалі запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатіне, Прудянка Дергачівського району та закріпилися на позиціях".

Деталі: Синєгубов додав, що також українські захисники продовжують тримати оборонні рубежі на Ізюмському напрямку.

Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Харкова та області. Лише за минулу добу загарбники нанесли 56 ударів, у результаті яких 2 людей загинули і 19 отримали поранення.

Тому влада області вирішила продовжити комендантську годину на Великдень із 19:00 до 5 години ранку.

Синєгубов зазначив, що нічних богослужінь не буде, щоб не наражати людей на небезпеку.

Теми: Харківська областьвійна
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