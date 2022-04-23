Харківщина: Захисники вибили окупантів з трьох населених пунктів

Українські збройні сили вибили російські війська із 3 населених пунктів у Харківській області.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Маємо хороші новини з передової. Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, вчора зранку розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривалі запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатіне, Прудянка Дергачівського району та закріпилися на позиціях".



Деталі: Синєгубов додав, що також українські захисники продовжують тримати оборонні рубежі на Ізюмському напрямку.

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Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Харкова та області. Лише за минулу добу загарбники нанесли 56 ударів, у результаті яких 2 людей загинули і 19 отримали поранення.

Тому влада області вирішила продовжити комендантську годину на Великдень із 19:00 до 5 години ранку.

Синєгубов зазначив, що нічних богослужінь не буде, щоб не наражати людей на небезпеку.