Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Харківщина: Захисники вибили окупантів з трьох населених пунктів

Ірина БалачукСубота, 23 квітня 2022, 10:57
Харківщина: Захисники вибили окупантів з трьох населених пунктів
Скриншот з google.maps

Українські збройні сили вибили російські війська із 3 населених пунктів у Харківській області.  

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Маємо хороші новини з передової. Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, вчора зранку розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривалі запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатіне, Прудянка Дергачівського району та закріпилися на позиціях".

Деталі: Синєгубов додав, що також українські захисники продовжують тримати оборонні рубежі на Ізюмському напрямку.

Реклама:

Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Харкова та області. Лише за минулу добу загарбники нанесли 56 ударів, у результаті яких 2 людей загинули і 19 отримали поранення.

Тому влада області вирішила продовжити комендантську годину на Великдень із 19:00 до 5 години ранку.

Синєгубов зазначив, що нічних богослужінь не буде, щоб не наражати людей на небезпеку.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Українці вертаються додому: на кордоні з Польщею величезні черги
У Маріуполі загинули дві маленькі акторки – мерія
Росія розганяє фейки про хімічну чи біологічну атаку в Україні
Росія вдарила по Одесі ракетами з Каспійського моря: 2 з них збила ППО
Останні новини
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
Усі новини...
Реклама: