Харьковщина: Защитники выбили оккупантов из 3 населенных пунктов

Украинские вооруженные силы выбили российские войска из 3 населенных пунктов в Харьковской области.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "У нас хорошие новости с передовой. Наши ВСУ провели успешное контрнаступление, вчера утром начали наступательные операции на врага. В течение дня продолжались ожесточенные бои. Наши подразделения выбили российские войска из населенных пунктов: Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского района и закрепились на позициях".

Детали: Синегубов добавил, что также украинские защитники продолжают держать оборонные рубежи на Изюмском направлении.

В то же время российские оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Харькова и области. Только за минувшие сутки захватчики нанесли 56 ударов, в результате которых 2 человека погибли и 19 получили ранения.

Поэтому власти области решили продлить комендантский час на Пасху с 19:00 до 5 часов утра.

Синегубов отметил, что ночных богослужений не будет, чтобы не подвергать людей опасности.