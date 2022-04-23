Українці вертаються додому: на кордоні з Польщею величезні черги

Вранці 23 квітня на кордоні утворилися величезні черги на виїзд з Польщі до України.

Джерело: Держприкордонслужба у Telegram

Дослівно ДПСУ: "Наразі на окремих напрямках спостерігається значне накопичення автотранспорту на виїзд з Польщі до України".

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Деталі: Найбільші черги у напрямку України на таких пунктах пропуску:

"Дорогуськ – Ягодин" – близько 800 легкових авто і 250 вантажівок;

"Зосин – Устилуг" – близько 200 легкових авто;

"Гребенне – Рава-Руська" – близько 100 легкових авто і 200 вантажівок;

"Будомеж – Грушів" – близько 90 легкових авто;

"Корчова – Краківець" – близько 400 легкових авто і 400 вантажівок;

"Медика – Шегині" – близько 700 легкових авто і 200 вантажівок;

"Кросценко – Смільниця" – близько 170 легкових авто.

Прикордонники зазначають, що дане накопичення виникло ситуативно та не залежить від порядку проходження прикордонно-митних процедур.