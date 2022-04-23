Українці вертаються додому: на кордоні з Польщею величезні черги
Субота, 23 квітня 2022, 11:30
Вранці 23 квітня на кордоні утворилися величезні черги на виїзд з Польщі до України.
Джерело: Держприкордонслужба у Telegram
Дослівно ДПСУ: "Наразі на окремих напрямках спостерігається значне накопичення автотранспорту на виїзд з Польщі до України".
Деталі: Найбільші черги у напрямку України на таких пунктах пропуску:
- "Дорогуськ – Ягодин" – близько 800 легкових авто і 250 вантажівок;
- "Зосин – Устилуг" – близько 200 легкових авто;
- "Гребенне – Рава-Руська" – близько 100 легкових авто і 200 вантажівок;
- "Будомеж – Грушів" – близько 90 легкових авто;
- "Корчова – Краківець" – близько 400 легкових авто і 400 вантажівок;
- "Медика – Шегині" – близько 700 легкових авто і 200 вантажівок;
- "Кросценко – Смільниця" – близько 170 легкових авто.
Прикордонники зазначають, що дане накопичення виникло ситуативно та не залежить від порядку проходження прикордонно-митних процедур.
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