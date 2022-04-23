Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українці вертаються додому: на кордоні з Польщею величезні черги

Ірина БалачукСубота, 23 квітня 2022, 11:30
Українці вертаються додому: на кордоні з Польщею величезні черги
Фото з Facebook ДПСУ

Вранці 23 квітня на кордоні утворилися величезні черги на виїзд з Польщі до України.

Джерело: Держприкордонслужба у Telegram

Дослівно ДПСУ: "Наразі на окремих напрямках спостерігається значне накопичення автотранспорту на виїзд з Польщі до України".

Реклама:

Деталі: Найбільші черги у напрямку України на таких пунктах пропуску:

  • "Дорогуськ – Ягодин" – близько 800 легкових авто і 250 вантажівок;
  • "Зосин – Устилуг" – близько 200 легкових авто;
  • "Гребенне – Рава-Руська" – близько 100 легкових авто і 200 вантажівок;
  • "Будомеж – Грушів" – близько 90 легкових авто;
  • "Корчова – Краківець" – близько 400 легкових авто і 400 вантажівок;
  • "Медика – Шегині" – близько 700 легкових авто і 200 вантажівок;
  • "Кросценко – Смільниця" – близько 170 легкових авто.

Прикордонники зазначають, що дане накопичення виникло ситуативно та не залежить від порядку проходження прикордонно-митних процедур.

Теми: УкраїнаПольщакордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Україна
В ЄС пропонують підготувати більше українських військових до кінця року, ніж планувалось
Українську важкоатлетку Деху відсторонили від ЧС-2023 через допінг
До Реєстру збитків України від війни приєдналася Швейцарія
Останні новини
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
Усі новини...
Реклама: