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Українці вертаються додому: на кордоні з Польщею величезні черги

Ірина БалачукСубота, 23 квітня 2022, 11:30
Фото з Facebook ДПСУ

Вранці 23 квітня на кордоні утворилися величезні черги на виїзд з Польщі до України.

Джерело: Держприкордонслужба у Telegram

Дослівно ДПСУ: "Наразі на окремих напрямках спостерігається значне накопичення автотранспорту на виїзд з Польщі до України".

Деталі: Найбільші черги у напрямку України на таких пунктах пропуску:

  • "Дорогуськ – Ягодин" – близько 800 легкових авто і 250 вантажівок;
  • "Зосин – Устилуг" – близько 200 легкових авто;
  • "Гребенне – Рава-Руська" – близько 100 легкових авто і 200 вантажівок;
  • "Будомеж – Грушів" – близько 90 легкових авто;
  • "Корчова – Краківець" – близько 400 легкових авто і 400 вантажівок;
  • "Медика – Шегині" – близько 700 легкових авто і 200 вантажівок;
  • "Кросценко – Смільниця" – близько 170 легкових авто.

Прикордонники зазначають, що дане накопичення виникло ситуативно та не залежить від порядку проходження прикордонно-митних процедур.

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Теми: УкраїнаПольщакордон
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