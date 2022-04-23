Украинцы возвращаются домой: на границе с Польшей огромные очереди
Суббота, 23 апреля 2022, 11:30
Утром 23 апреля на границе образовались огромные очереди на выезд из Польши в Украину.
Источник: Госпогранслужба в Telegram
Дословно ГПСУ: "На отдельных направлениях наблюдается значительное накопление автотранспорта на выезд из Польши в Украину".
Детали: Самые большие очереди в направлении Украины на следующих пунктах пропуска:
- "Дорогуск – Ягодин" – около 800 легковых автомобилей и 250 грузовиков;
- "Зосин – Устилуг" – около 200 легковых автомобилей;
- "Гребенное – Рава-Русская" – около 100 легковых авто и 200 грузовиков;
- "Будомеж – Грушев" – около 90 легковых авто;
- "Корчевая – Краковец" – около 400 легковых авто и 400 грузовиков;
- "Медика – Шегини" – около 700 легковых автомобилей и 200 грузовиков;
- "Кросценко – Смельница" – около 170 легковых автомобилей.
Пограничники отмечают, что данное накопление возникло ситуативно и не зависит от порядка прохождения погранично-таможенных процедур.
ВИДЕО ДНЯ