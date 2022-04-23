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Украинцы возвращаются домой: на границе с Польшей огромные очереди

Ирина БалачукСуббота, 23 апреля 2022, 11:30
Украинцы возвращаются домой: на границе с Польшей огромные очереди
Фото с Facebook ГПСУ

Утром 23 апреля на границе образовались огромные очереди на выезд из Польши в Украину.

Источник: Госпогранслужба в Telegram

Дословно ГПСУ: "На отдельных направлениях наблюдается значительное накопление автотранспорта на выезд из Польши в Украину".

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Детали: Самые большие очереди в направлении Украины на следующих пунктах пропуска:

  • "Дорогуск – Ягодин" – около 800 легковых автомобилей и 250 грузовиков;
  • "Зосин – Устилуг" – около 200 легковых автомобилей;
  • "Гребенное – Рава-Русская" – около 100 легковых авто и 200 грузовиков;
  • "Будомеж – Грушев" – около 90 легковых авто;
  • "Корчевая – Краковец" – около 400 легковых авто и 400 грузовиков;
  • "Медика – Шегини" – около 700 легковых автомобилей и 200 грузовиков;
  • "Кросценко – Смельница" – около 170 легковых автомобилей.

Пограничники отмечают, что данное накопление возникло ситуативно и не зависит от порядка прохождения погранично-таможенных процедур.

Темы: УкраинаПольшаграница
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