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Залужний звернувся до блогерів: Не ставайте інструментом в руках ворога

Роман ПетренкоСубота, 23 квітня 2022, 12:16

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний просить блогерів утриматися від публічних оцінок бойових дій, рішень командирів тощо.

Джерело: Залужний у Telegram

Пряма мова Залужного: "Звертаю увагу, що у соціальних мережах періодично зʼявляється інформація, яка використовується ворогом для нанесення втрат Збройним Силам України.

Військове керівництво не надає жодної важливої інформації про поточні операції.

Я в черговий раз закликаю всіх, особливо блогерів з великими аудиторіями, утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів.

Лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації та використовує її для відбиття агресії. Запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації.

Вірте Збройним силам. Ми робимо свою роботу. У нас потужний, підступний і безжалісний ворог, який використовує будь-що для нанесення нам втрат. Не ставайте інструментом у його руках!".

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Теми: Збройні сили
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