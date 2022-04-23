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Залужный обратился к блоггерам: Не становитесь инструментом в руках врага

Роман ПетренкоСуббота, 23 апреля 2022, 12:16

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный просит блоггеров воздержаться от публичных оценок боевых действий, решений командиров и т.д.

Источник: Залужный в Telegram

Прямая речь Залужного: "Обращаю внимание, что в социальных сетях периодически появляется информация, используемая врагом для нанесения потерь Вооруженным Силам Украины.

Военное руководство не предоставляет никакой важной информации о текущих операциях.

Я в очередной раз призываю всех, особенно блоггеров с большими аудиториями, воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров.

Только военное руководство владеет всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии. Залогом успешного уничтожения противника есть нераспространение этой информации.

Верьте вооруженным силам. Мы делаем свою работу. У нас мощный, коварный и безжалостный враг, использующий во что бы то ни стало для нанесения нам потерь. Не становитесь инструментом в его руках!".

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Темы: Вооруженные силы
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