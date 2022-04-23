Залужный обратился к блоггерам: Не становитесь инструментом в руках врага
Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный просит блоггеров воздержаться от публичных оценок боевых действий, решений командиров и т.д.
Источник: Залужный в Telegram
Прямая речь Залужного: "Обращаю внимание, что в социальных сетях периодически появляется информация, используемая врагом для нанесения потерь Вооруженным Силам Украины.
Военное руководство не предоставляет никакой важной информации о текущих операциях.
Я в очередной раз призываю всех, особенно блоггеров с большими аудиториями, воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров.
Только военное руководство владеет всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии. Залогом успешного уничтожения противника есть нераспространение этой информации.
Верьте вооруженным силам. Мы делаем свою работу. У нас мощный, коварный и безжалостный враг, использующий во что бы то ни стало для нанесения нам потерь. Не становитесь инструментом в его руках!".