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Понад 20 країн підтвердили участь у зустрічі щодо підтримки України на авіабазі "Рамштайн"

"Європейська правда"Субота, 23 квітня 2022, 13:45

Понад 20 країн підтвердили свою участь у конференції, на якій обговорять підтримку України, що відбудеться 26 квітня на базі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

Речник Міністерства оборони США Джон Кірбі у п'ятницю зазначив, що було запрошено близько 40 країн. Він не назвав, які країни вже погодилися.

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Раніше він говорив, що йдеться не тільки про країни НАТО і ця зустріч проходить не під егідою Альянсу.

Міністр оборони США Ллойд Остін також запрошений на конференцію, де мова йтиме про оборонні потреби України не тільки для боротьби проти РФ, але і на перспективу для зміцнення української армії.

Нагадаємо, 21 квітня президент США Джо Байден оголосив вже третій з початку повномасштабної війни пакет військової допомоги для України на 800 млн доларів.

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До нього включили сімдесят дві 155-мм гаубиці і техніку для буксування, 144 тисячі снарядів до них, понад 120 безпілотників. До другого пакета допомоги США увійшли бронетранспортери, артилерійські системи, гелікоптери та безпілотники

Теми: Українасвітвійна
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