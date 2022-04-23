Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Более 20 стран подтвердили участие во встрече по поддержке Украины на авиабазе "Рамштайн"

"Европейская правда"Суббота, 23 апреля 2022, 13:45

Более 20 стран подтвердили свое участие в конференции, где обсудят поддержку Украины, которая состоится 26 апреля на базе ВВС США Рамштайн в Германии.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

Представитель Министерства обороны США Джон Кирби в пятницу отметил, что были приглашены около 40 стран. Он не назвал, какие страны уже согласились.

Реклама:

Ранее он говорил, что речь идет не только о странах НАТО, и эта встреча проходит не под эгидой Североатлантического альянса.

Министр обороны США Ллойд Остин также приглашен на конференцию, где речь пойдет об оборонных нуждах Украины не только для борьбы против РФ, но и на перспективу для укрепления украинской армии.

Напомним, 21 апреля президент США Джо Байден объявил уже третий с начала полномасштабной войны пакет военной помощи для Украины на 800 млн долларов.

ВИДЕО ДНЯ

В него включили семьдесят две 155-мм гаубицы и технику для буксирования, 144 тысячи снарядов к ним, более 120 беспилотников. Во второй пакет помощи США вошли бронетранспортеры, артиллерийские системы, вертолеты и беспилотники.

Темы: Украинамирвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Украина
Россияне плотно бьют по Запорожской области, атакуют дронами гражданских: под огнем 9 областей
Генсек ООН собирается обсудить "зерновую сделку" с Зеленским, Эрдоганом и Лавровым
ВСУ сбили 17 "Шахедов" из 22, которые запустили россияне, сдерживают врага на востоке и юге − Генштаб
Последние новости
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
Все новости...
Реклама: