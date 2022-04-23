Росія розганяє фейки про хімічну чи біологічну атаку в Україні

Центр протидії дезінформації при РНБО попереджає, що Росія продовжує інформаційно-психологічну операцію для нагнітання панічних настроїв в Україні.

Джерело: ЦПД при РНБО

Деталі: 23 квітня міноборони РФ заявило, що "США готують провокації для звинувачення російських військових у застосуванні хімічної, біологічної чи ядерної зброї в Україні".

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За повідомленням російського військового відомства, "найбільш імовірним є варіант провокації" на: хімічних та біологічних об’єктах Харкова та Києва; Запорізькій АЕС; сховищі радіоактивних відходів у н.п. Кам’янське.

За словами міноборони РФ, підтвердженням цьому є факти постачання в Україну антидотів отруйних речовин.

Українські експерти пояснюють: такі інформаційні вкиди є частиною інформаційно-психологічної операції РФ, покликаної нагнітати панічні настрої серед українців, а також вчиняти тиск на світове співтовариство для зниження рівня підтримки України.