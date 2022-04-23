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Россия разгоняет фейки о химической или биологической атаке в Украине

Валентина РоманенкоСуббота, 23 апреля 2022, 13:47

Центр противодействия дезинформации при СНБО предупреждает, что Россия продолжает информационно-психологическую операцию по нагнетанию панических настроений в Украине.

Источник: ЦПД при СНБО

Детали: 23 апреля минобороны РФ заявило, что "США готовят провокации для обвинения российских военных в применении химического, биологического или ядерного оружия в Украине".

По сообщению российского военного ведомства, "наиболее вероятный вариант провокации" на: химических и биологических объектах Харькова и Киева; Запорожской АЭС; хранилище радиоактивных отходов в н.п. Каменское.

По словам минобороны РФ, подтверждением этому являются "факты поставок в Украину антидотов ядовитых веществ".

Украинские эксперты объясняют: такие информационные вбросы являются частью информационно-психологической операции РФ, призванной нагнетать панические настроения среди украинцев, а также оказывать давление на мировое сообщество для снижения уровня поддержки Украины.

Темы: войнаРосcия
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