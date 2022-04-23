Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия разгоняет фейки о химической или биологической атаке в Украине

Валентина РоманенкоСуббота, 23 апреля 2022, 13:47
Россия разгоняет фейки о химической или биологической атаке в Украине

Центр противодействия дезинформации при СНБО предупреждает, что Россия продолжает информационно-психологическую операцию по нагнетанию панических настроений в Украине.

Источник: ЦПД при СНБО

Детали: 23 апреля минобороны РФ заявило, что "США готовят провокации для обвинения российских военных в применении химического, биологического или ядерного оружия в Украине".

Реклама:

По сообщению российского военного ведомства, "наиболее вероятный вариант провокации" на: химических и биологических объектах Харькова и Киева; Запорожской АЭС; хранилище радиоактивных отходов в н.п. Каменское.

По словам минобороны РФ, подтверждением этому являются "факты поставок в Украину антидотов ядовитых веществ".

Украинские эксперты объясняют: такие информационные вбросы являются частью информационно-психологической операции РФ, призванной нагнетать панические настроения среди украинцев, а также оказывать давление на мировое сообщество для снижения уровня поддержки Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
война
Оккупанты заявили, что Украина снова пыталась атаковать Крымский мост
Цели в России за 1 500 км уже не проблема − Данилов
США пришлют в Украину первые снаряды с обедненным ураном – Reuters
Последние новости
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
Все новости...
Реклама: