Дітей з Маріуполя повезли у Владивосток – мерія

21 квітня до Владивостока росіяни доставили 308 депортованих маріупольців, 90 з яких – діти.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Людей розмістили по школах та гуртожитках. Далі планується розміщення по різних населених пунктах Приморського краю.

Замість теплого Азовського моря та лагідного клімату України – депресивні регіони Росії".

Деталі: Він посилається на заяву росіян, які повідомляють про "труднощі з російською мовою" у дітей з Маріуполя, тому в них будуть так звані "додаткові заняття".