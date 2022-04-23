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Дітей з Маріуполя повезли у Владивосток – мерія

Роман ПетренкоСубота, 23 квітня 2022, 14:06
фото місцевого росзмі

21 квітня до Владивостока росіяни доставили 308 депортованих маріупольців, 90 з яких – діти.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Людей розмістили по школах та гуртожитках. Далі планується розміщення по різних населених пунктах Приморського краю.

 

Замість теплого Азовського моря та лагідного клімату України – депресивні регіони Росії".

Деталі: Він посилається на заяву росіян, які повідомляють про "труднощі з російською мовою" у дітей з Маріуполя, тому в них будуть так звані "додаткові заняття".

 

Теми: Маріупольдепортація дітиРосія
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