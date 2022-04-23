Дітей з Маріуполя повезли у Владивосток – мерія
Субота, 23 квітня 2022, 14:06
21 квітня до Владивостока росіяни доставили 308 депортованих маріупольців, 90 з яких – діти.
Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram
Пряма мова Андрющенка: "Людей розмістили по школах та гуртожитках. Далі планується розміщення по різних населених пунктах Приморського краю.
Замість теплого Азовського моря та лагідного клімату України – депресивні регіони Росії".
Деталі: Він посилається на заяву росіян, які повідомляють про "труднощі з російською мовою" у дітей з Маріуполя, тому в них будуть так звані "додаткові заняття".