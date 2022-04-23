Детей из Мариуполя повезли во Владивосток – мэрия
Суббота, 23 апреля 2022, 14:06
21 апреля во Владивосток россияне доставили 308 депортированных мариупольцев, 90 из которых – дети.
Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram
Прямая речь Андрющенко: "Людей разместили по школам и общежитиям. Далее планируется размещение по разным населенным пунктам Приморского края.
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Вместо теплого Азовского моря и ласкового климата Украины – депрессивные регионы России".
Детали: Он ссылается на заявление россиян, сообщающих о "трудностях с русским языком" у детей из Мариуполя, поэтому у них будут дополнительные занятия.
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