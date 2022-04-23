Розвідники здобули черговий список воєнних злочинців з Росії

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало список з 1 963 російських військових, які скоюють воєнні злочини на території України.

Джерело: сайт ГУР МОУ

Дослівно розвідники: "ГУР МО України здобуло список воєнних злочинців 117 окремого полку морської піхоти каспійської флотилії (в/ч 87852) м. Каспійськ в складі 58 армії, що скоюють вбивства, знущання над мирними жителями України в Запорізькому та Маріупольському напрямках".



Деталі: У ГУР підкреслили, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Дані окупантів опубліковані тут