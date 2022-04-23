Розвідники здобули черговий список воєнних злочинців з Росії
Субота, 23 квітня 2022, 14:14
Головне управління розвідки Міноборони опублікувало список з 1 963 російських військових, які скоюють воєнні злочини на території України.
Джерело: сайт ГУР МОУ
Дослівно розвідники: "ГУР МО України здобуло список воєнних злочинців 117 окремого полку морської піхоти каспійської флотилії (в/ч 87852) м. Каспійськ в складі 58 армії, що скоюють вбивства, знущання над мирними жителями України в Запорізькому та Маріупольському напрямках".
Деталі: У ГУР підкреслили, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.
Дані окупантів опубліковані тут
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