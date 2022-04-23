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Разведчики получили очередной список военных преступников из России

Ирина БалачукСуббота, 23 апреля 2022, 14:14
Разведчики получили очередной список военных преступников из России
Фото ГУР МОУ

Главное управление разведки Минобороны опубликовало список из 1 963 российских военных, совершающих военные преступления на территории Украины.

Источник: сайт ГУР МОУ

Дословно разведчики: "ГУР МО Украины получило список военных преступников 117 отдельного полка морской пехоты каспийской флотилии (в/ч 87852) г. Каспийск в составе 58 армии, совершающих убийства, издевательства над мирными жителями Украины на Запорожском и Мариупольском направлениях".

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Детали: В ГУР подчеркнули, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

Данные оккупантов опубликованы здесь

Темы: Росcиявойнаубийстворазведка
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