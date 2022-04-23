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У Росії скандалили через жовто-синій паркан – його перефарбували

Роман ПетренкоСубота, 23 квітня 2022, 15:22
У Росії скандалили через жовто-синій паркан – його перефарбували

Жительку Пскова відвідали співробітники поліції через синьо-жовтий паркан біля багатоквартирного будинку.

Джерело: BBC Russian

Деталі: Зазначається, що жінка традиційно фарбувала паркан біля свого будинку в синій та жовтий кольори щовесни. Увечері 22 квітня вона знову вирішила його оновити, і на неї до поліції поскаржилися жителі сусіднього будинку.

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Видання стверджує, що коли на місце приїхали правоохоронці, представники місцевої адміністрації та домоуправління, вони повідомили жінці, що синьо-жовтий паркан асоціюється із прапором України, а під час "спецоперації" такі "асоціації є небажаними".

Паркан перефарбували.

 

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Теми: Росіявійнапропаганда
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