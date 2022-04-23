Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії скандалили через жовто-синій паркан – його перефарбували

Роман ПетренкоСубота, 23 квітня 2022, 15:22

Жительку Пскова відвідали співробітники поліції через синьо-жовтий паркан біля багатоквартирного будинку.

Джерело: BBC Russian

Деталі: Зазначається, що жінка традиційно фарбувала паркан біля свого будинку в синій та жовтий кольори щовесни. Увечері 22 квітня вона знову вирішила його оновити, і на неї до поліції поскаржилися жителі сусіднього будинку.

Видання стверджує, що коли на місце приїхали правоохоронці, представники місцевої адміністрації та домоуправління, вони повідомили жінці, що синьо-жовтий паркан асоціюється із прапором України, а під час "спецоперації" такі "асоціації є небажаними".

Паркан перефарбували.

 

Теми: Росіявійнапропаганда
Головне сьогодні

В США не коментують візит в Україну глав Міноборони та МЗС, який "злив" Зеленський

ВІДЕОМер Одеси окупантам у відповідь на вбивство 8 людей: Будете горіти в пеклі 

Зеленський пояснив, чому закриває очі на "нейтральність" Азербайджану щодо війни в Україні

Росія погрожує хіматакою в Одесі, але заздалегідь звинувачує Україну

Франція переконана у схваленні нафтового ембарго для РФ за лічені тижні

В Україну їдуть держсекретар США і, ймовірно, міністр оборони. Говоритимуть про зброю

Усі новини...
Росія
Розвідники здобули черговий список воєнних злочинців з Росії
Дітей з Маріуполя повезли у Владивосток – мерія
Росія розганяє фейки про хімічну чи біологічну атаку в Україні
Останні новини
06:25
ЗМІ: Британія готова вперше за 30 років відкрити вугільну шахту на тлі енергетичної блокади РФ
05:16
Генсек ООН відвідає Туреччину перед візитом в РФ та Україну
04:15
У Бельгії через санкції “застрягли” тисячі авто для ввозу в РФ — зокрема розкішні Lexus і Cadillac
03:25
Тайсон Ф'юрі захистив свій пояс WBC
02:21
В Донецьку і Луганську захопили працівників СММ ОБСЄ
01:27
ЗМІ: ЄС поновить перемовини про торгівлю з Індією, щоб відрізати її від РФ
01:05
Після російського "анонсу" українські захисники збили ще 2 ракети на Одещині
00:39
РФ відстріляла по Україні більшість своїх ракет, але їх ще дуже багато – Зеленський
00:17
Росіяни викрали консула Болгарії в окупованому Мелітополі – мер Федоров
23:59
ЗСУ вразили 17 повітряних цілей ворога в небі України
Усі новини...