Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В России скандалили из-за желто-синего забора – его перекрасили

Роман ПетренкоСуббота, 23 апреля 2022, 15:22

Жительницу Пскова посетили сотрудники полиции из-за сине-желтого забора у многоквартирного дома.

Источник: BBC Russian

Детали: Отмечается, что женщина традиционно красила забор у своего дома в синий и желтый цвета каждую весну. Вечером 22 апреля она вновь решила его обновить, и на нее в полицию пожаловались жители соседнего дома.

Издание утверждает, что когда на место приехали правоохранители, представители местной администрации и домоуправления, они сообщили женщине, что сине-желтый забор ассоциируется с флагом Украины, а во время "спецоперации" такие "ассоциации нежелательны".

Забор перекрасили.

 

Темы: Росcиявойнапропаганда
Главное сегодня

9 российских ракет ударили по критической инфраструктуре в Полтавской области

Макрон выигрывает президентские выборы во Франции – неофициальный экзит-пол

фотоПодоляк ответил экс-меру Дюссельдорфа, который не верит российским зверствам

Статус УБД дадут только добровольцам, участвовавшим в боевых действиях – министр

Россияне не дали открыть коридор из Мариуполя: Верещук обратилась с призывом к ООН

РФ не справляется с масштабным пожаром в Сибири, потому что военные и самолеты на войне – СМИ

Все новости...
Росcия
Разведчики получили очередной список военных преступников из России
Детей из Мариуполя повезли во Владивосток – мэрия
Россия разгоняет фейки о химической или биологической атаке в Украине
Последние новости
22:02
На Донбассе ВСУ отразили 7 атак врага: уничтожена сотня российских оккупантов
22:00
Премьер Словении проигрывает парламентские выборы – экзит-пол
21:58
Бывший сотрудник "Азовстали" сдает россиянам информацию о заводе – росСМИ
21:52
9 российских ракет ударили по критической инфраструктуре в Полтавской области
21:39
Болгария может закупать украинскую электроэнергию – Марченко
21:13
Харьковщина: на Пасху россияне убили двоих и ранили 14 человек
21:09
Тысячи люксовых автомобилей для России застряли в Бельгии
21:01
Макрон выигрывает президентские выборы во Франции – неофициальный экзит-пол
20:40
"Хуже всего – жить у врага" – Пасхальные заметки Краснящих
20:36
Киев усовершенствует укрепления, власти все еще просят не возвращаться
Все новости...