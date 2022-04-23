В России скандалили из-за желто-синего забора – его перекрасили

Жительницу Пскова посетили сотрудники полиции из-за сине-желтого забора у многоквартирного дома.

Источник: BBC Russian

Детали: Отмечается, что женщина традиционно красила забор у своего дома в синий и желтый цвета каждую весну. Вечером 22 апреля она вновь решила его обновить, и на нее в полицию пожаловались жители соседнего дома.

Издание утверждает, что когда на место приехали правоохранители, представители местной администрации и домоуправления, они сообщили женщине, что сине-желтый забор ассоциируется с флагом Украины, а во время "спецоперации" такие "ассоциации нежелательны".

Забор перекрасили.