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Німеччина повинна допомагати Україні, але не ставлячи під загрозу власну безпеку – міністр фінансів

"Європейська правда"Субота, 23 квітня 2022, 15:38

Німеччина має зробити все, що в її силах, щоб допомогти Україні виграти війну проти Росії, але не ставлячи під загрозу власну безпеку та обороноздатність НАТО.

Про це заявив міністр фінансів Крістіан Лінднер у своєму виступі на партійній конференції у Берліні, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб допомогти Україні перемогти, але межею етичної відповідальності є загроза нашій власній безпеці та загроза обороноздатності території НАТО", - сказав Лінднер.

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"Але те, що можливо... має бути зроблено прагматично і швидко разом із нашими європейськими партнерами", - додав він.

Лінднер сказав, що він виступає за підтримку України важким озброєнням, але Німеччина не повинна стати стороною у війні.

"Україні потрібна військова підтримка, а для перемоги їй також потрібне важке озброєння", — додав міністр.

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Він відкинув критику на адресу канцлера Олафа Шольца за небажання уряду постачати важке бойове озброєння, таке як танки та гаубиці.

"Олаф Шольц - відповідальний керівник, який ретельно все зважує і приймає рішення на цій основі", - сказав Лінднер.

Напередодні, відповідаючи на запитання про те, що Німеччина не поставила важке озброєння Україні, Шольц сказав, що НАТО має уникати прямої військової конфронтації з Росією, яка може призвести до третьої світової війни.

Як повідомлялося, Німеччина веде переговори з країнами ЄС та НАТО, які можуть надати Україні важке озброєння радянського виробництва.

Раніше видання Bild повідомило, що Міністерство оборони Німеччини виключило все важке озброєння зі списку, направленого Україною, хоча німецька промисловість готова поставити багато озброєнь у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

Теми: НімеччинагрошіУкраїна
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