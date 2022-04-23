Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина повинна допомагати Україні, але не ставлячи під загрозу власну безпеку – міністр фінансів

"Європейська правда"Субота, 23 квітня 2022, 15:38

Німеччина має зробити все, що в її силах, щоб допомогти Україні виграти війну проти Росії, але не ставлячи під загрозу власну безпеку та обороноздатність НАТО.

Про це заявив міністр фінансів Крістіан Лінднер у своєму виступі на партійній конференції у Берліні, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб допомогти Україні перемогти, але межею етичної відповідальності є загроза нашій власній безпеці та загроза обороноздатності території НАТО", - сказав Лінднер.

"Але те, що можливо... має бути зроблено прагматично і швидко разом із нашими європейськими партнерами", - додав він.

Лінднер сказав, що він виступає за підтримку України важким озброєнням, але Німеччина не повинна стати стороною у війні.

"Україні потрібна військова підтримка, а для перемоги їй також потрібне важке озброєння", — додав міністр.

Він відкинув критику на адресу канцлера Олафа Шольца за небажання уряду постачати важке бойове озброєння, таке як танки та гаубиці.

ВІДЕО ДНЯ

"Олаф Шольц - відповідальний керівник, який ретельно все зважує і приймає рішення на цій основі", - сказав Лінднер.

Напередодні, відповідаючи на запитання про те, що Німеччина не поставила важке озброєння Україні, Шольц сказав, що НАТО має уникати прямої військової конфронтації з Росією, яка може призвести до третьої світової війни.

Як повідомлялося, Німеччина веде переговори з країнами ЄС та НАТО, які можуть надати Україні важке озброєння радянського виробництва.

Раніше видання Bild повідомило, що Міністерство оборони Німеччини виключило все важке озброєння зі списку, направленого Україною, хоча німецька промисловість готова поставити багато озброєнь у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

Теми: НімеччинагрошіУкраїна
Головне сьогодні

В США не коментують візит в Україну глав Міноборони та МЗС, який "злив" Зеленський

ВІДЕОМер Одеси окупантам у відповідь на вбивство 8 людей: Будете горіти в пеклі 

Зеленський пояснив, чому закриває очі на "нейтральність" Азербайджану щодо війни в Україні

Росія погрожує хіматакою в Одесі, але заздалегідь звинувачує Україну

Франція переконана у схваленні нафтового ембарго для РФ за лічені тижні

В Україну їдуть держсекретар США і, ймовірно, міністр оборони. Говоритимуть про зброю

Усі новини...
Німеччина
Ембарго на російський газ не зупинить війну в Україні - Шольц
Канцлер Німеччини пояснив, чому Бундесвер не може віддати важке озброєння Україні
Словенія передасть Україні танки Т-72 в обмін на техніку з Німеччини
Останні новини
06:25
ЗМІ: Британія готова вперше за 30 років відкрити вугільну шахту на тлі енергетичної блокади РФ
05:16
Генсек ООН відвідає Туреччину перед візитом в РФ та Україну
04:15
У Бельгії через санкції “застрягли” тисячі авто для ввозу в РФ — зокрема розкішні Lexus і Cadillac
03:25
Тайсон Ф'юрі захистив свій пояс WBC
02:21
В Донецьку і Луганську захопили працівників СММ ОБСЄ
01:27
ЗМІ: ЄС поновить перемовини про торгівлю з Індією, щоб відрізати її від РФ
01:05
Після російського "анонсу" українські захисники збили ще 2 ракети на Одещині
00:39
РФ відстріляла по Україні більшість своїх ракет, але їх ще дуже багато – Зеленський
00:17
Росіяни викрали консула Болгарії в окупованому Мелітополі – мер Федоров
23:59
ЗСУ вразили 17 повітряних цілей ворога в небі України
Усі новини...