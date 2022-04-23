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Германия должна помогать Украине, но не ставя под угрозу собственную безопасность – министр финансов

"Европейская правда"Суббота, 23 апреля 2022, 15:38

Германия должна сделать все, что в ее силах, чтобы помочь Украине выиграть войну против России, но не ставя под угрозу свою собственную безопасность и обороноспособность НАТО.

Об этом заявил министр финансов Кристиан Линднер в своем выступлении на партийной конференции в Берлине, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине победить, но пределом этической ответственности является угроза нашей собственной безопасности и угроза обороноспособности территории НАТО", — сказал Линднер.

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"Но то, что возможно... должно быть предпринято прагматично и быстро вместе с нашими европейскими партнерами", - добавил он.

Линднер сказал, что он выступает за поддержку Украины тяжелым вооружением, но что Германия не должна становиться стороной в войне.

"Украине нужна военная поддержка, а для победы ей также необходимо тяжелое вооружение", — добавил министр.

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Он отверг критику в адрес канцлера Олафа Шольца за явное нежелание правительства поставлять тяжелое боевое вооружение, такое как танки и гаубицы.

"Олаф Шольц — ответственный руководитель, который тщательно все взвешивает и принимает решения на этой основе", — сказал Линднер.

Днем ранее, отвечая на вопрос о том, что Германия не поставила тяжелое вооружение Украине, Шольц сказал, что НАТО должен избегать прямой военной конфронтации с Россией, которая может привести к третьей мировой войне.

Как сообщалось, Германия ведет переговоры со странами ЕС и НАТО, которые могут предоставить Украине тяжелое вооружение советского производства.

Ранее издание Bild сообщило, что Министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной, хотя немецкая промышленность готова поставить много вооружения в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Темы: ГерманияденьгиУкраина
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