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Знову зростає кількість ДТП: патрульна поліція посилить контроль за водіями

Валентина РоманенкоСубота, 23 квітня 2022, 15:49
ілюстративне фото патрульної поліції

Патрульна поліція підвищує контроль за дотриманням водіями правил дорожнього руху і спростовує фейк, що камери фотовідеофіксації "під час воєнного стану не працюють".

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі національного телемарафону 23 квітня

Пряма мова: "Ми вже говорили неодноразово. Ми повертаємося до контролю за дотриманням правил безпеки дорожнього руху, і навіть до підвищеного контролю... Відзначаються ДТП з потерпілими і загиблими, які ми реєструємо і які пов’язані з нехтуванням ПДР.

Багато хто під час режиму воєнного стану чомусь вирішив, що правила дорожнього руху не діють і можна їздити як заманеться. Насправді це не так. Ми будемо притягувати до відповідальності і проявляти жорстку позицію".

Деталі: Білошицький спростував також інформацію про те, що в умовах воєнного стану не працюють камери контролю швидкості.

Пряма мова: "Камери контролю швидкості наразі можуть фіксувати правопорушення і хочу нагадати, що час винесення постанови може бути до 60 діб. Тому деякі правопорушення можуть бути опрацьовані пізніше".

Теми: автополіція
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