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Вновь растет количество ДТП: патрульная полиция усилит контроль за водителями

Валентина РоманенкоСуббота, 23 апреля 2022, 15:49
Вновь растет количество ДТП: патрульная полиция усилит контроль за водителями
иллюстративное фото патрульной полиции

Патрульная полиция повышает контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения и опровергает фейк, что камеры фотовидеофиксации "во время военного положения не работают".

Источник: первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире национального телемарафона 23 апреля

Прямая речь: "Мы уже говорили неоднократно. Мы возвращаемся к контролю за соблюдением правил безопасности дорожного движения и даже к повышенному контролю... Отмечаются ДТП с пострадавшими и погибшими, которые мы регистрируем, и они связаны с пренебрежением ПДД.

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Многие во время режима военного положения почему-то решили, что правила дорожного движения не действуют и можно ездить как угодно. На самом деле, это не так. Мы будем привлекать к ответственности и проявлять жесткую позицию".

Детали: Белошицкий также опроверг информацию о том, что в условиях военного положения не работают камеры контроля скорости.

Прямая речь: "Камеры контроля скорости могут фиксировать правонарушения и хочу напомнить, что время вынесения постановления может быть до 60 суток. Поэтому некоторые правонарушения могут быть проработаны позже".

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Темы: автополиция
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