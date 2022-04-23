На Луганщині збили дрон окупантів
Субота, 23 квітня 2022, 15:57
Українські захисники збили безпілотник російських окупантів у Луганській області.
Джерело: Бригада швидкого реагування Національної гвардії України у Facebook
Дослівно Бригада швидкого реагування: "Мінус один безпілотник у ворога на Луганщині".
Деталі: Зазначається, що нацгвардійці помітили ворожий БПЛА на низькій висоті, коли поверталися з виконання завдання.
Хлопці зупинилися, вийшли з авто і вразили "Орлан" окупантів зі стрілецької зброї.
Українські воїни додали, що вже збили багато таких дронів і що "позбавити окупанта зайвих "очей" – завжди вкрай приємно".