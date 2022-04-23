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На Луганщині збили дрон окупантів

Ірина БалачукСубота, 23 квітня 2022, 15:57
На Луганщині збили дрон окупантів
Фото Бригади швидкого реагування Національної гвардії України з Facebook

Українські захисники збили безпілотник російських окупантів у Луганській області.

Джерело: Бригада швидкого реагування Національної гвардії України у Facebook

Дослівно Бригада швидкого реагування: "Мінус один безпілотник у ворога на Луганщині".

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Деталі: Зазначається, що нацгвардійці помітили ворожий БПЛА на низькій висоті, коли поверталися з виконання завдання.

Хлопці зупинилися, вийшли з авто і вразили "Орлан" окупантів зі стрілецької зброї.   

 
Фото Бригади швидкого реагування Національної гвардії України з Facebook

Українські воїни додали, що вже збили багато таких дронів і що "позбавити окупанта зайвих "очей" – завжди вкрай приємно".

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Теми: Луганська областьвійна
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