В Луганской области сбили дрон оккупантов
Суббота, 23 апреля 2022, 15:57
Украинские защитники сбили беспилотник российских оккупантов в Луганской области.
Источник: Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины в Facebook
Дословно Бригада быстрого реагирования: "Минус один беспилотник у врага в Луганской области".
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Детали: Нацгвардейцы заметили вражеский БПЛА на низкой высоте, когда возвращались из выполнения задания.
Защитники остановились, вышли из машины и сбили "Орлан" оккупантов из стрелкового оружия.
Украинские воины добавили, что уже сбили много таких дронов и что "лишить оккупанта лишних "глаз" – всегда крайне приятно".
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