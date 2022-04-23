В Луганской области сбили дрон оккупантов

Украинские защитники сбили беспилотник российских оккупантов в Луганской области.

Источник: Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины в Facebook

Дословно Бригада быстрого реагирования: "Минус один беспилотник у врага в Луганской области".

Детали: Нацгвардейцы заметили вражеский БПЛА на низкой высоте, когда возвращались из выполнения задания.

Защитники остановились, вышли из машины и сбили "Орлан" оккупантов из стрелкового оружия.

Фото Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины из Facebook

Украинские воины добавили, что уже сбили много таких дронов и что "лишить оккупанта лишних "глаз" – всегда крайне приятно".