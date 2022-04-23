Група німецьких інтелектуалів закликала уряд примусити Україну до капітуляції

Низка німецьких колишніх політиків, інтелектуалів та лідерів думок оприлюднили відкрите звернення до уряду Німеччини, зміст якого полягає, по суті, в примушенні України у капітуляції.

Текст листа, як повідомляє Європейська правда, опублікований на сторінках Berliner Zeitung.

Це звернення, як відзначає німецьке видання, стало реакцією на більш поширені вимоги ЗМІ та громадськості щодо захисту України та надання Києву важкого озброєння. Натомість, його автори вимагають протилежного і мають на меті посилити чинну позицію уряду Олафа Шольца.

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Лист грунтується на тезах, що часто лунають від представників держави-агресора. Автори звернення вважають, що постачаючи зброю в Україну, Німеччина та інші країни НАТО "де-факто зробили себе стороною війни", а агресія проти України є "полем битви між НАТО і Росією за безпековий порядок в Європі". Вони також вважають, що існує потреба задовільнити "законних інтересів безпеки Росії".

Головна ідей листа – Україна все одно програє, тому її треба примусити капітулювати.

"Незважаючи на повідомлення про успіхи української армії, вона значно поступається російській і має мало шансів виграти цю війну. Ціною тривалого військового опору, незалежно від результату, буде більше зруйнованих міст і більше втрат серед українського населення", - вважають автори і закликають "допомогти" Україні проти її волі.

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"Ми закликаємо уряд Німеччини, країни ЄС та НАТО припинити постачання зброї українським військам та заохочувати уряд у Києві припинити військовий опір", - йдеться у документі.

Пропонується, зокрема, змусити Україну терміново вивести армію з Києва, Одеси та Харкова, щоби запобігти їхньому руйнуванню. Умовою української капітуляції вони пропонують зробити нейтралітет, визнання Криму російським та дозвіл на "незалежність" Донбасу.

Лист підписали 18 осіб – інтелектуалів, лідерів думок (як-то письменниця та журналістка Даніела Дан, один з ключових співаків Німеччини Александер Векер) і колишніх політиків та дипломатів , у тому числі троє ексчдепутатів Бундестагу – Ентьє Фольмер ("Зелені", учасниця російських "Петербурзьких діалогів"), Норман Пех та Люк Йохімсен (партія "Ліві", відома проросійською спрямованістю), а також чинний член "комітету з цінностей" правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Ганс Міссельвіц.

Як повідомлялося, Німецька компанія просить в уряду дозвіл на постачання 100 БМП Marder для української армії.

Між тим, канцер Шольц проти надання важкого озброєння для ЗСУ.