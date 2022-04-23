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Группа немецких интеллектуалов просит правительство принудить Украину к капитуляции

"Европейская правда"Суббота, 23 апреля 2022, 18:44

Ряд немецких бывших политиков, интеллектуалов и лидеров мнений обнародовали открытое обращение к правительству Германии, суть которого заключается в принуждении Украины в капитуляции.

Текст письма, как сообщает Европейская Правда, опубликован на страницах  Berliner Zeitung.

Это обращение, как отмечает немецкое издание, стало реакцией на более распространенные требования СМИ и общественности о защите Украины и предоставлению Киеву тяжелого вооружения. В то же время, его авторы требуют противоположного и хотят усилить действующую позицию правительства Олафа Шольца.

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Письмо основывается на тезисах, часто звучащих от представителей государства-агрессора. Авторы обращения считают, что, поставляя оружие в Украину, Германия и другие страны НАТО "де-факто сделали себя стороной войны", а агрессия против Украины является "полем битвы между НАТО и Россией за порядок безопасности в Европе". Они также считают, что есть необходимость удовлетворить "законные интересы безопасности России".

Главная идея письма – Украина все равно проиграет, поэтому ее нужно заставить капитулировать ради ее же блага.

"Несмотря на сообщения об успехах украинской армии, она значительно уступает российской и имеет мало шансов выиграть эту войну. Ценой длительного военного сопротивления, вне зависимости от результата, будет больше разрушенных городов и больше потерь среди украинского населения", - считают авторы и призывают "помочь" Украине против ее воли.

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"Мы призываем правительство Германии, страны ЕС и НАТО прекратить поставки оружия украинским войскам и поощрять правительство в Киеве прекратить военное сопротивление", - говорится в документе.

Предлагается, в частности, заставить Украину срочно вывести армию из Киева, Одессы и Харькова, чтобы предотвратить их разрушение. Условием украинской капитуляции они предлагают сделать нейтралитет, признание Крыма российским и разрешение на независимость Донбасса.

Письмо подписали 18 человек – интеллектуалов, лидеров мнений (в частности писательница и журналистка Даниэла Дан, один из ключевых певцов Германии Александер Векер), бывших политиков и дипломатов, в том числе трое экс-депутатов Бундестага – Энтье Фольмер ("Зеленые", участница "Петербургских диалогов"), Норман Пех и Люк Йохимсен (партия "Левые", известная пророссийской направленностью), а также действующий член "комитета по ценностям" правящей Социал-демократической партии Германии Ганс Миссельвиц.

Как сообщалось, Немецкая компания просит у правительства разрешение на поставку 100 БМП Marder для украинской армии.

Между тем канцер Шольц против предоставления тяжелого вооружения для ВСУ.

Темы: ГерманияУкраина
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