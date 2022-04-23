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Херсонщина: двоє людей підірвалися на російській "розтяжці"

Світлана КізіловаСубота, 23 квітня 2022, 19:19
Правдине на мапі, скрин google maps

У селі Правдине двоє мирних громадян постраждали через детонацію вибухового пристрою, лікарі намагаються їх врятувати.

Джерело: керівник виконавчого апарату облради Херсонщини Юрій Соболевський у Facebook

Деталі: За його словами, 23 квітня на Херсонщині двоє людей підірвалися, за попередніми даними, на "розтяжці". Обоє дістали поранення, медики намагаються врятувати їхнє життя.

Пряма мова: "Сьогодні (у суботу - УП) у селі Правдине Білозерської теріторіальної громади сталася трагедія. Двоє людей підірвалися на "розтяжці" (імовірно).

Нині за їхнє життя борються лікарі. Такі випадки – це ще один елемент "визволення" Херсонської області орками (російськими військовими – УП). Звертаюсь до всіх мешканців нашої області. Прошу вас, будьте обережні, не наближайтеся до небезпечних предметів і попереджайте ДСНС, місцеву владу, і оточуючих, якщо ви знаходите такий предмет. Не підпускайте дітей до таких предметів!"

 

Теми: вибухХерсонська областьРосіяокупація
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