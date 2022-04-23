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Херсонщина: два человека подорвались на российской "растяжке"

Светлана КизиловаСуббота, 23 апреля 2022, 19:19
Херсонщина: два человека подорвались на российской растяжке
Правдино на карте, скрин google maps

В селе Правдино двое мирных граждан пострадали из-за детонации взрывного устройства, врачи пытаются их спасти.

Источник: руководитель исполнительного аппарата облрады Херсонщины совет Юрий Соболевский в Facebook

Детали: По его словам, 23 апреля в Херсонской области два человека подорвались, по предварительным данным, на "растяжке". Оба получили ранения, медики пытаются спасти их жизни.

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Прямая речь: "Сегодня (в субботу - УП) в селе Правдино Белозерской териториальной громады произошла трагедия. Два человека подорвались на "растяжке" (предположительно).

Сейчас за их жизни борются врачи. Такие случаи - это еще один элемент "освобождения" Херсонской области орками (российскими военными - УП). Обращаюсь ко всем жителям нашей области. Прошу вас, соблюдайте осторожность, не приближайтесь к опасным предметам и предупреждайте ДСНС, местные власти, и окружающих, если вы находите такой предмет. Не подпускайте к таким предметам детей!"

 

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Темы: взрывХерсонская областьРосcияоккупация
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