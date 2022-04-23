Херсонщина: два человека подорвались на российской "растяжке"

В селе Правдино двое мирных граждан пострадали из-за детонации взрывного устройства, врачи пытаются их спасти.

Источник: руководитель исполнительного аппарата облрады Херсонщины совет Юрий Соболевский в Facebook

Детали: По его словам, 23 апреля в Херсонской области два человека подорвались, по предварительным данным, на "растяжке". Оба получили ранения, медики пытаются спасти их жизни.

Прямая речь: "Сегодня (в субботу - УП) в селе Правдино Белозерской териториальной громады произошла трагедия. Два человека подорвались на "растяжке" (предположительно).

Сейчас за их жизни борются врачи. Такие случаи - это еще один элемент "освобождения" Херсонской области орками (российскими военными - УП). Обращаюсь ко всем жителям нашей области. Прошу вас, соблюдайте осторожность, не приближайтесь к опасным предметам и предупреждайте ДСНС, местные власти, и окружающих, если вы находите такой предмет. Не подпускайте к таким предметам детей!"