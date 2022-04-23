Франція та Німеччина озброїли Росію на 273 мільйони євро після 2014 року в обхід санкцій

ЄС підготував внутрішній звіт про те, як виробники продукції воєнного та подвійного призначення, що потребують урядового експортного узгодження, продовжували експорт до Росії в обхід існуючих санкцій.

Як повідомляє "Європейська правда", цей документ опинився у розпорядженні британської The Telegraph.

Частина обладнання, яке продали Росії в обхід санкцій, використовується у збройних діях в Україні.

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Виробники використали схему, яка була відома з 2014 року, однак яку ЄС закрив лише з початком вторгнення – постачання здійснювалося за контрактами, які формально були підписані до протиправної анексії Криму, після якої ЄС запровадив ембарго для нових контрактів з армією та підприємствами оборонної сфери в РФ.

Як стверджує видання, постачання до РФ, що здійснювалося за цією схемою, включало бомби, ракети, ракети та гармати. 10 країн-членів ЄС здійснювали такий експорт. Близько 78% від загального обсягу d 350 мільйонів євро постачали німецькі та французькі фірми.

Німецькі фірми продали до Росії товарів "подвійного використання" на суму 121 мільйон євро. Уряд стверджував, що їх надурили російські покупці, що запевняли у мирному використанні товарів. "Якщо були ознаки будь-якого військового використання, експортні ліцензії не надавалися", - заявив речник міністерства економіки країни.

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Франція продала для озброєння РФ найбільше - на суму 152 мільйони євро в рамках 76 експортних ліцензій. Уряд дозволив продавати росіянам бомби, ракети, торпеди, а також тепловізійні камери для понад 1000 російських танків, а також навігаційні системи для винищувачів і ударних гелікоптерів.

Італія відповідальна за постачання зброї на суму 22,5 мільйона євро, Австрія, Болгарія та Чехія разом експортували російським силовикам товарів на 49,3 мільйона євро з 2015 по 2022 рік, Британія продала таких товарів на 2,4 мільйона євро.

Як повідомлялося, Німецька компанія просить в уряду дозвіл на постачання 100 БМП Marder для української армії.

Між тим, канцер Шольц проти надання важкого озброєння для ЗСУ.