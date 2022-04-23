Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Франция и Германия вооружили Россию на 273 миллиона евро в обход санкций

"Европейская правда"Суббота, 23 апреля 2022, 20:08

ЕС подготовил внутренний отчет о том, как производители продукции военного и двойного назначения получали правительственное согласование для экспорта в Россию в обход существовавших с 2014 гола санкций.

Как сообщает Европейская правда, этот документ оказался в распоряжении британской The Telegraph.

Часть оборудования, проданного России в обход санкций, используется в вооруженных действиях в Украине.

Производители использовали схему, которая была известна с 2014 года, однако которую ЕС закрыл только с началом вторжения – поставки осуществлялись по контрактам, которые формально были подписаны до незаконной аннексии Крыма, после которой ЕС ввел эмбарго для новых поставок для армии и предприятий оборонной сферы в РФ.

Как утверждает издание, поставки в РФ, которые осуществлялись по этой схеме, включали бомбы, ракеты, ракеты и пушки. 10 стран-членов ЕС производили такой экспорт. Около 78% общего объема в 350 миллионов евро поставляли немецкие и французские фирмы.

Немецкие фирмы продали в Россию товаров двойного использования на сумму 121 миллион евро. Правительство утверждало, что их обманули российские покупатели, уверявшие в мирном использовании товаров. "Если были признаки какого-либо военного использования, экспортные лицензии не предоставлялись", - заявило министерство экономики страны.

Франция продала для вооружения РФ больше всего – на сумму 152 миллиона евро в рамках 76 экспортных лицензий. Правительство разрешило продавать россиянам бомбы, ракеты, торпеды, а также тепловизионные камеры для более 1000 российских танков, а также навигационные системы для истребителей и ударных вертолетов.

ВИДЕО ДНЯ

Италия ответственна за поставку оружия на сумму 22,5 миллиона евро, Австрия, Болгария и Чехия вместе экспортировали российским силовикам товаров на 49,3 миллиона евро с 2015 по 2022 год, Британия продала таких товаров на 2,4 миллиона евро.

Как сообщалось, немецкая компания просит у правительства разрешение на поставку 100 БМП Marder для украинской армии.

Между тем канцер Шольц против предоставления тяжелого вооружения для ВСУ.

Темы: ФранцияГерманияоружиеРосcия
Главное сегодня

ВСУ возобновили контроль над 8 населенными пунктами Херсонщины – ОК "Юг"

В Мариуполе россияне убили предателя, который в 2015 корректировал их огонь по городу – мэрия

МИД Австрии выступает против членства Украины в ЕС

Сводка Генштаба: Россияне развернули "Искандеры" у границы Украины

В США не комментируют визит в Украину глав Минобороны и МИД, который "слил" Зеленский

видеоМэр Одессы оккупантам в ответ на убийство 8 человек: Будете гореть в аду

Все новости...
Франция
Макрон дополнительно увеличил отрыв от Ле Пен – опрос
Франция передаст Украине САУ Caesar и противотанковые ракеты
Выборы президента Франции: Зеленский высказался по поводу обоих кандидатов
Последние новости
12:21
СМИ: Binance в прошлом году согласилась передать данные клиентов спецслужбам РФ. Компания опровергает
12:19
Разведка Британии: РФ немного продвинулась на Донбассе, Украина решительно держит оборону
12:11
Российская "Алроса" ведет переговоры о продаже алмазов в Индии в обход санкций – СМИ
12:05
В Пасхальное утро оккупанты отняли жизни двух детей в Донецкой области - глава ОВА
12:01
В Одессе под обстрелами погибли журналистка, ее 3-месячная дочь и мать
12:01
видео"Нас пытаются штурмовать": Азов в Пасху просит у мира помощи
11:35
Глава УГКЦ Святослав: Не мы эту войну начали, но мы должны их остановить
11:07
Киев предлагает Москве спецпереговоры, так как "Азовсталь" атакуют и готовят штурм
10:57
Западная Вирджиния направит Украине бронетранспортеры - СМИ
10:57
Украинским туроператорам хотят запретить работу в России и Беларуси
Все новости...