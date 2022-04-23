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Франция и Германия вооружили Россию на 273 миллиона евро в обход санкций

"Европейская правда"Суббота, 23 апреля 2022, 20:08

ЕС подготовил внутренний отчет о том, как производители продукции военного и двойного назначения получали правительственное согласование для экспорта в Россию в обход существовавших с 2014 гола санкций.

Как сообщает Европейская правда, этот документ оказался в распоряжении британской The Telegraph.

Часть оборудования, проданного России в обход санкций, используется в вооруженных действиях в Украине.

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Производители использовали схему, которая была известна с 2014 года, однако которую ЕС закрыл только с началом вторжения – поставки осуществлялись по контрактам, которые формально были подписаны до незаконной аннексии Крыма, после которой ЕС ввел эмбарго для новых поставок для армии и предприятий оборонной сферы в РФ.

Как утверждает издание, поставки в РФ, которые осуществлялись по этой схеме, включали бомбы, ракеты, ракеты и пушки. 10 стран-членов ЕС производили такой экспорт. Около 78% общего объема в 350 миллионов евро поставляли немецкие и французские фирмы.

Немецкие фирмы продали в Россию товаров двойного использования на сумму 121 миллион евро. Правительство утверждало, что их обманули российские покупатели, уверявшие в мирном использовании товаров. "Если были признаки какого-либо военного использования, экспортные лицензии не предоставлялись", - заявило министерство экономики страны.

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Франция продала для вооружения РФ больше всего – на сумму 152 миллиона евро в рамках 76 экспортных лицензий. Правительство разрешило продавать россиянам бомбы, ракеты, торпеды, а также тепловизионные камеры для более 1000 российских танков, а также навигационные системы для истребителей и ударных вертолетов.

Италия ответственна за поставку оружия на сумму 22,5 миллиона евро, Австрия, Болгария и Чехия вместе экспортировали российским силовикам товаров на 49,3 миллиона евро с 2015 по 2022 год, Британия продала таких товаров на 2,4 миллиона евро.

Как сообщалось, немецкая компания просит у правительства разрешение на поставку 100 БМП Marder для украинской армии.

Между тем канцер Шольц против предоставления тяжелого вооружения для ВСУ.

Темы: ФранцияГерманияоружиеРосcия
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