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Зеленський: Ми повернемо території одразу, як будемо мати зброю

Катерина ТищенкоСубота, 23 квітня 2022, 20:43
Володимир Зеленський на пресконференції 23 квітня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна поверне всі окуповані Росією території, як тільки матиме для цього достатньо зброї.

Джерело: Зеленський на пресконференції у суботу

Пряма мова: "Моя позиція, особиста, людська, але перш за все як президента: все, що вони прорвуть і все, що вони, не дай боже, окупують, ми все повернемо. І це буде питання не 10-20 років або не війни з 2014 року восьмирічної.

Це буде питання того, чи буде у нас зброя. Як тільки вона буде, як тільки її буде достатньо, повірте, ми будемо повертати одразу ту чи іншу територію, яка тимчасово окупована".

Деталі: Президент зазначив, що на сході та Харківщині ЗСУ повертають ті населені пункти, які можуть повернути.

"Щоденно ми можемо віддати, на жаль, через потужність тих чи інших угруповань Росії якусь територію, але вночі або на наступний день ми повертаємо ці міста, містечка, села, і йдемо вперед", - сказав він.

При цьому Зеленський підкреслив, що ЗСУ не можуть іти вперед там, де не мають тієї підтримки від партнерів, про яку говорили довго публічно і ще довше непублічно.

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"Але зараз ми бачимо цю зміну у відношенні наших західних партнерів. Особливо я бачу зміни у швидкості на сьогодні від Сполучених Штатів Америки. І якщо ця швидкість буде нарощуватись так само, як нам обіцяють, якщо кроки будуть співпадати зі словами, як у будь-якої порядної людини і в будь-якого лідера повинно бути, я впевнений, що ми будемо швидше деокуповувати наші території", - наголосив президент.

Теми: Зеленськийокупаціявійназброя
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