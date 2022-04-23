Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Мы вернем территории сразу, как будем иметь оружие

Катерина ТищенкоСуббота, 23 апреля 2022, 20:43
Зеленский: Мы вернем территории сразу, как будем иметь оружие
Владимир Зеленский на пресс-конференции 23 апреля, фото ОП

Президент Владимир Зеленский уверяет, что Украина вернет все оккупированные Россией территории, как только будет иметь достаточно оружия.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в субботу

Прямая речь: "Моя позиция, личная, человеческая, но прежде всего как президента: все, что они прорвут и все, что они, не дай бог, оккупируют, мы все вернем. И это будет вопрос не 10-20 лет или не войны с 2014 года восьмилетней.

Реклама:

Это будет вопрос того, будет ли у нас оружие. Как только оно будет, как только его будет достаточно, поверьте, мы будем возвращать сразу ту или иную территорию, которая временно оккупирована".

Детали: Президент отметил, что на востоке и Харьковской области ВСУ возвращают те населенные пункты, которые могут вернуть.

"Ежедневно мы можем отдать, к сожалению, из-за мощности тех или иных группировок России какую-то территорию, но ночью или на следующий день мы возвращаем эти города, поселки, села, и идем вперед", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

При этом Зеленский подчеркнул, что ВСУ не могут идти вперед там, где нет той поддержки от партнеров, о которой говорили долго публично и еще дольше непублично.

"Но сейчас мы видим это изменение в отношении наших западных партнеров. Особенно я вижу изменения в скорости сегодня от Соединенных Штатов Америки. И если эта скорость будет наращиваться так же, как нам обещают, если шаги будут совпадать со словами, как у любого порядочного человека и у любого лидера должно быть, я уверен, что мы будем быстрее деоккупировать наши территории", - подчеркнул президент.

Темы: Зеленскийоккупациявойнаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
Все новости...
Реклама: