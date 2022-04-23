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Зеленский: Мы вернем территории сразу, как будем иметь оружие

Катерина ТищенкоСуббота, 23 апреля 2022, 20:43
Владимир Зеленский на пресс-конференции 23 апреля, фото ОП

Президент Владимир Зеленский уверяет, что Украина вернет все оккупированные Россией территории, как только будет иметь достаточно оружия.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в субботу

Прямая речь: "Моя позиция, личная, человеческая, но прежде всего как президента: все, что они прорвут и все, что они, не дай бог, оккупируют, мы все вернем. И это будет вопрос не 10-20 лет или не войны с 2014 года восьмилетней.

Это будет вопрос того, будет ли у нас оружие. Как только оно будет, как только его будет достаточно, поверьте, мы будем возвращать сразу ту или иную территорию, которая временно оккупирована".

Детали: Президент отметил, что на востоке и Харьковской области ВСУ возвращают те населенные пункты, которые могут вернуть.

"Ежедневно мы можем отдать, к сожалению, из-за мощности тех или иных группировок России какую-то территорию, но ночью или на следующий день мы возвращаем эти города, поселки, села, и идем вперед", - сказал он.

При этом Зеленский подчеркнул, что ВСУ не могут идти вперед там, где нет той поддержки от партнеров, о которой говорили долго публично и еще дольше непублично.

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"Но сейчас мы видим это изменение в отношении наших западных партнеров. Особенно я вижу изменения в скорости сегодня от Соединенных Штатов Америки. И если эта скорость будет наращиваться так же, как нам обещают, если шаги будут совпадать со словами, как у любого порядочного человека и у любого лидера должно быть, я уверен, что мы будем быстрее деоккупировать наши территории", - подчеркнул президент.

Темы: Зеленскийоккупациявойнаоружие
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