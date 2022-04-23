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В Україну їдуть держсекретар США і, ймовірно, міністр оборони. Говоритимуть про зброю

"Європейська правда"Субота, 23 квітня 2022, 20:59
Ллойд Остін та Ентоні Блінкен, фото getty images

Держсекретар США та, імовірно міністр оборони, мають відвідати Україну в неділю.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції у Києві.

"Я не думаю, що це великий секрет, хоча не знаю, чи це відомо, завтра до нас приїжджають люди зі сполучених Штатів  Америки, у мене буде зустріч з міністром оборони і з державним секретарем паном Блінкеном", - заявив Зеленський.

Як відомо, міністром оборони США є Ллойд Остін, а Ентоні Блінкен є Державним секретарем США. Президент назвав ім'я лише останнього, але з контексту випливало, що й під словами "міністр оборони" йшлося саме про американського посадовця.

Нараз США офіційно не анонсували цей візит.

"Будемо очікувати, коли безпека дозволить і президенту сполучених штатів приїхати і підтримати український народ", - додав Зеленський.

Він підкреслив, що переговори будуть вестися про постачання зброї та висловив вдячність за те, що США погодилися на постачання в Україну тієї зброї, якої потребує Україна. "Сполучені штати Америки є лідерами у світі, і іноді саме вони впливають на те, чи може одна чи інша держава постачати зброю", - заявив він.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, напередодні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд повыдомила, що США погодилися постачати Україні системи залпового вогню, а також повідомила9про зміни у постачанні літаків. Детально читайте в інтерв’ю "Вікторія Нуланд: у разі ядерного удару Україна не залишиться наодинці"

Теми: СШАЗеленський
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