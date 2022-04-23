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В Украину едут госсекретарь США и, вероятно, министр обороны. Будут говорить об оружии

"Европейская правда"Суббота, 23 апреля 2022, 20:59
Ллойд Остин и Энтони Блинкен, фото getty images

Госсекретарь США и предположительно министр обороны должны посетить Украину в воскресенье.

"Я не думаю, что это большой секрет, хотя не знаю, известно ли, завтра к нам приезжают люди из Соединенных Штатов Америки, у меня будет встреча с министром обороны и с государственным секретарем господином Блинкеном", - заявил Зеленский.

Как известно, министром обороны США является Ллойд Остин, а Энтони Блинкен является государственным секретарем США.

В настоящее время США официально не анонсировали этот визит.

"Будем ожидать, когда безопасность позволит и президенту Соединенных Штатов приехать и поддержать украинский народ", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что переговоры будут вестись о поставках оружия и выразил благодарность за то, что США согласились на поставку в Украину того оружия, в котором нуждается Украина.

"Соединенные штаты Америки являются лидерами в мире, и иногда именно они влияют на то, может то или иное государство поставлять (Украине) оружие", - заявил он.

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Темы: СШАЗеленский
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