Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Слово "рашизм" увійде в підручники з історії в усьому світі

Євген КізіловСубота, 23 квітня 2022, 21:20
Зеленський: Слово рашизм увійде в підручники з історії в усьому світі
Зеленський на пресконференції в метро, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський припустив, що таке нове поняття, як рашизм, будуть вивчати в школах усього світу.

Джерело: Зеленський на пресконференції в київському метро в суботу

Пряма мова: "Держава матиме в книжках історії таке слово, яке ніхто не вигадував, яке всі повторюють уже і в Україні, і в Європі – рашизм. Не просто так всі говорять, що це – рашизм. Слово нове, а вчинки такі самі, які були 80 років тому у Європі. Тому що за всі ці 80 років, якщо ви проаналізуєте на нашому континенті, таких варварств просто не було. Тому рашизм – це поняття, яке буде в історичних книжках, буде в умовних Вікіпедіях, залишиться на уроках. І за партами маленькі діточки в усьому світі будуть вставати і відповідати вчителям, коли цей рашизм почався, на якій землі, хто переміг у боротьбі за свободу проти саме цього страшного поняття".

Реклама:

Деталі: Це була відповідь на питання італійського журналіста, який порівняв те, що коять російські загарбники в Україні, з нацизмом.

Зеленський погодився з цим твердженням і навіть висловив упевненість, що для російського нацизму в світовій історії з'явиться окремий термін – рашизм.

Теми: Зеленськийвійнаосвіта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Зеленський
Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Останні новини
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
Усі новини...
Реклама: