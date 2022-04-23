Зеленський: Слово "рашизм" увійде в підручники з історії в усьому світі

Президент Володимир Зеленський припустив, що таке нове поняття, як рашизм, будуть вивчати в школах усього світу.

Джерело: Зеленський на пресконференції в київському метро в суботу

Пряма мова: "Держава матиме в книжках історії таке слово, яке ніхто не вигадував, яке всі повторюють уже і в Україні, і в Європі – рашизм. Не просто так всі говорять, що це – рашизм. Слово нове, а вчинки такі самі, які були 80 років тому у Європі. Тому що за всі ці 80 років, якщо ви проаналізуєте на нашому континенті, таких варварств просто не було. Тому рашизм – це поняття, яке буде в історичних книжках, буде в умовних Вікіпедіях, залишиться на уроках. І за партами маленькі діточки в усьому світі будуть вставати і відповідати вчителям, коли цей рашизм почався, на якій землі, хто переміг у боротьбі за свободу проти саме цього страшного поняття".

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Деталі: Це була відповідь на питання італійського журналіста, який порівняв те, що коять російські загарбники в Україні, з нацизмом.

Зеленський погодився з цим твердженням і навіть висловив упевненість, що для російського нацизму в світовій історії з'явиться окремий термін – рашизм.