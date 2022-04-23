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Зеленский: Слово "рашизм" войдет в учебники по истории по всему миру

Евгений КизиловСуббота, 23 апреля 2022, 21:20
Зеленский на пресс-конференции в метро, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский предположил, что такое новое понятие, как рашизм, будут изучать в школах всего мира.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в киевском метро в субботу

Прямая речь: "Государство будет иметь в книгах истории такое слово, которое никто не придумывал, которое все повторяют уже и в Украине, и в Европе – рашизм. Не просто так все говорят, что это – рашизм. Слово новое, а поступки такие же, которые были 80 лет назад в Европе, потому что за все эти 80 лет, если вы проанализируете на нашем континенте, таких варварств просто не было. Поэтому рашизм – это понятие, которое будет в исторических книгах, будет в условных Википедиях, останется на уроках. И за партами маленькие детишки во всем мире будут вставать и отвечать учителям, когда этот рашизм начался, на какой земле, кто победил в борьбе за свободу против именно этого страшного понятия".

Детали: Это был ответ на вопрос итальянского журналиста, который сравнил то, что творят российские захватчики в Украине, с нацизмом.

Зеленский согласился с этим утверждением и выразил уверенность, что для русского нацизма в мировой истории появится отдельный термин – рашизм.

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Темы: Зеленскийвойнаобразование
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